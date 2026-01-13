هؤلاء النواب احتفظوا بالعضوية 3 دورات برلمانية متتالية

18 حجم الخط

انطلقت أمس الاثنين أعمال مجلس النواب، للفصل التشريعي الثالث، حيث شهدت الجلسة انتخاب المستشار هشام بدوي، رئيسًا للمجلس، والنائبين عاصم الجزار، ومحمد الوحش وكيلين.

أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية

وأدى أعضاء مجلس النواب، اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية، على أن يتم غدا الأربعاء تشكيل اللجان النوعية، وانتخاب هيئات مكاتبها.

تغييرات كبيرة في أعضاء مجلس النواب

وشهد مجلس النواب، سواء الناجحين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، أو على المقاعد الفردية، تغييرات كبيرة في الأسماء.

غياب عدد من أعضاء مجلس النواب

وغاب عن مجلس النواب عدد كبير من الأعضاء الذين استمروا لفترات طويلة، وفي المقابل برز عدد كبير من الأسماء التي احتفظت بالعضوية لثلاث دورات متتالية منذ برلمان 2015 والذي جاء عقب دستور 2014.

نواب يحتفظون بالعضوية لمدة ثلاث دورات متتالية

وضمت قائمة النواب المحتفظين بعضوية المجلس هؤلاء الأعضاء:

أحمد فؤاد أباظة

وحيد قرقر

مصطفى بكري

خالد عبد المولى

سحر طلعت مصطفى

محمد أبو العينين

طارق رضوان

هشام الحصري

خالد خلف الله

محمد زين الدين

رشا رمضان

إيهاب منصور

طلعت السويدي

سليمان وهدان

لطفي شحاته

أشرف رشاد عثمان

عاطف ناصر

محمد سليم

سحر صدقي

مجدي سعداوي

عبد الحكيم مسعود

أحمد فرغلي

ضياء الدين داوود

أحمد علي

أحمد بدوي

إيهاب العمدة

عبد الوهاب خليل

رزق راغب ضيف الله



غدا استئناف جلسات مجلس النواب لتشكيل اللجان النوعية

ويستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة غدا الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي.

جدول أعمال مجلس النواب

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب عقد ثلاث جلسات عامة كالتالي:

الجلسة الأولى: الساعة الحادية عشرة صباحًا تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

الجلسة الثانية: الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا، وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

الجلسة الثالثة: الساعة الواحدة ظهرًا، وتتضمن إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس

