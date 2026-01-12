منافسة بين هشام بدوي ومحمود سامي على رئاسة مجلس النواب 2026

18 حجم الخط

تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، منافسة على مقعد رئيس المجلس 2026، بين المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والنائب محمود سامي الإمام.

وسمحت رئيس الجلسة الافتتاحية، للمرشحان، بعرض مختصر عن نفسه، لنيل ثقة أعضاء مجلس النواب.

وتم تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات رئيس مجلس النواب، ضمت أعضاء من الأحزاب المختلفة، وكذلك المستقلين.

وانتهت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، من أداء النواب الجدد اليمين الدستورية، في الفصل التشريعي الثالث 2026.

تهنئة أعضاء مجلس النواب بعد أداء اليمين الدستورية

من جانبها توجهت النائبة عبلة الهواري، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بالتهنئة للأعضاء الجدد، قائلة: أتقدم إليكم بخالص التهنئة على ثقة الشعب واختياركم في المجلس.

وقالت: “أتمنى لكم التوفيق في أداء دوركم الرقابي والتشريعي”.

وأعلنت البدء في إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين.

وشهدت الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء في مجلس النواب، يعقبها أداء أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، ثم إجراءات انتخابات رئيس المجلس، والوكيلين.

أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

ويؤدي أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة اليمين الدستورية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويجب أن يلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين

ويعقب أداء اليمين الدستورية، البدء في إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب ثم إجراءات انتخاب الوكيلين عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية. ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.

وتقدم إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. ويجوز أن يسمح المجلس في المدة التي يقررها لكل مترشح، أن يعرِّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ويخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بتشكيل مكتب مجلس النواب، فور إعلان انتخابه.

