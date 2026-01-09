راتب كبير ينتظر سولشاير حال توليه قيادة مانشستر يونايتد

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أن أولى جونار سولشاير من المتوقع أن يحصل على ملايين الجنيهات الإسترلينية، حال تولّيه مهمة تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت أن سولشاير (52 عامًا) يتقاضى ما يصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في حال موافقته على العودة لقيادة الفريق، في خطوة تسعى من خلالها إدارة النادي لإيجاد مدرب مؤقت حتى الصيف، بدلًا من دارين فليتشر.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "نيتافيسن النرويجية"، فإن المدرب النرويجي قد يحصل أيضا على مكافآت تتراوح بين 3 و4 ملايين جنيه إسترليني في حال نجح في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

و تتبقى أمام مانشستر يونايتد 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى إمكانية خوض ست مباريات أخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي، تبدأ بمواجهة برايتون نهاية ضمن الدور الثالث على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن يتولى فليتشر الإشراف على تلك المباراة، بعدما قاد الفريق للتعادل 2-2 أمام بيرنلي مساء الأربعاء.

ويستضيف يونايتد غريمه المحلي مانشستر سيتي السبت المقبل، في وقت لا تُظهر فيه الإدارة استعجالًا كبيرًا لحسم هوية المدرب الجديد.

ويُعد سولشاير أحد الأسماء المطروحة بقوة، إلى جانب أسطورة النادي الأخرى مايكل كاريك، إلا أن مصادر أكدت أن الثنائي لن يعملا معًا، رغم إجراء محادثات منفصلة مع كلٍ منهما كخيارات قصيرة الأمد.

ومع تبقي نحو أربعة أشهر ونصف على نهاية الموسم (18 أسبوعًا)، قد يصل دخل سولشاير إلى قرابة 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أساسي، بخلاف الحوافز المرتبطة بالمشاركات الأوروبية.

ورغم إقالة روبن أموريم يوم الاثنين الماضي، لا يبتعد مانشستر يونايتد سوى نقطة واحدة عن برينتفورد صاحب المركز الخامس، وهو مركز مرشح بقوة لمنح بطاقة المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ويُظهر تقارب النقاط في جدول الترتيب أن يونايتد يتقدم أيضا على إيفرتون صاحب المركز الثاني عشر، فيما يبتعد بثلاث نقاط فقط عن ليفربول الرابع، بينما بدأت أستون فيلا في توسيع الفارق عن بقية المطاردين، متساوية في النقاط مع مانشستر سيتي برصيد 43 نقطة.

ولاية سولشاير الأولي

وسبق لسولشاير أن قضى ثلاثة أعوام مدربا لمانشستر يونايتد، بعد تعيينه أولًا بشكل مؤقت عقب إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر 2018، قبل تثبيته في المنصب.

وخلال فترته، قاد الفريق في 168 مباراة، حقق الفوز في 92 لقاء، مقابل 41 خسارة، منها 56 انتصارًا في 109 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.