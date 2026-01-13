الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

زاب ثروت وماهر الملاخ ضيفا أحمد سالم في كلمة أخيرة

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
18 حجم الخط

يستضيف الإعلامي أحمد سالم، في برنامجه "كلمة أخيرة" مغني الراب زاب ثروت، في حلقة الليلة عبر شاشة  قناة ON.

ويشاركه في اللقاء الفنان والموزع الموسيقى ماهر الملاخ، بعد تعاونهما مؤخرًا في ألبوم بيروت، والذي يغير به زاب جلده ويقدم لونًا مختلفًا عن أغاني الراب التي اعتاد عليها.

ويأتي الألبوم بعد فترة غياب عن طرح الألبومات حيث كان آخر البوم له عام2018  وهو ألبوم المدينة، بينما كانت آخر أغانيه أغنية زي الجنة مع أحمد كامل وتوزيع ملاخ والتي طرحها في يوليو 2024،  وأغنية معلش مع النجم تامر حسني.

 

المشاريع القادمة

ويتحدث زاب ثروت عن مشاريعه القادمة، كما يتحدث عن كواليس ألبومه الجديد.

وخلال الحلقة يغني زاب ثروت عدد من أغانيه الشهيرة مثل فى السما مع أمير عيد ويا زمان عن فلسطين، وغيرها بجانب غنائه أغاني من ألبومه الجديد.

ويضم ألبوم بيروت ثماني أغنيات، تجمع بين زاب ثروت وملاخ في تجربة موسيقية مختلفة، حيث يؤدي زاب أربع أغنيات بصوته بمصاحبة موسيقى ملاخ، فيما يقدم الأخير أربع أغنيات أخرى بصوته في أولى تجاربه الغنائية، وقد جرى تصوير جميع أغنيات الألبوم على طريقة الفيديو كليب خلال حفل موسيقي حي أقيم في منطقة جبال بالعاصمة اللبنانية بيروت، والتي استوحى منها العمل اسمه.

 

ويمثل الألبوم تحولًا فنيًا في مشوار زاب ثروت، الذي اعتاد تقديم أغنيات الراب خلال السنوات الماضية، ليقدم خلاله موسيقى حديثه تميل إلى البوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زاب ثروت ماهر الملاح المذيع احمد سالم برنامج كلمة اخيرة الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

زاب ثروت وهشام عباس ومني الشاذلي يشاركون في حفل الإعلان عن Grammy house GIza 2026
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المكاوي: زيارة وفد اتحاد الغرف لسوريا يضع حجر الأساس لشراكة اقتصادية

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

وزير قطاع الأعمال يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

بيل كلينتون يواجه تهمة ازدراء الكونجرس لرفضه الشهادة بتحقيق إبستين، والعقوبة تصل للسجن عام

مسؤول في الصحة الإيرانية لـ «نيويورك تايمز»: الاحتجاجات خلفت قرابة 3000 قتيل

أشرف صبحي يبحث تخفيض تكاليف الكشف الطبي على الرياضيين

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كرامات السيدة زينب مع الإمام الشعراوي والشيخ حسن الشافعي

ما حكم أخذ العمولة على نقل الأموال؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير رؤية خاتم الفضة في المنام وعلاقتها بالحصول على الأموال  الكثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية