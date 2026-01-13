زاب ثروت وماهر الملاخ ضيفا أحمد سالم في كلمة أخيرة

18 حجم الخط

يستضيف الإعلامي أحمد سالم، في برنامجه "كلمة أخيرة" مغني الراب زاب ثروت، في حلقة الليلة عبر شاشة قناة ON.

ويشاركه في اللقاء الفنان والموزع الموسيقى ماهر الملاخ، بعد تعاونهما مؤخرًا في ألبوم بيروت، والذي يغير به زاب جلده ويقدم لونًا مختلفًا عن أغاني الراب التي اعتاد عليها.

ويأتي الألبوم بعد فترة غياب عن طرح الألبومات حيث كان آخر البوم له عام2018 وهو ألبوم المدينة، بينما كانت آخر أغانيه أغنية زي الجنة مع أحمد كامل وتوزيع ملاخ والتي طرحها في يوليو 2024، وأغنية معلش مع النجم تامر حسني.

المشاريع القادمة

ويتحدث زاب ثروت عن مشاريعه القادمة، كما يتحدث عن كواليس ألبومه الجديد.

وخلال الحلقة يغني زاب ثروت عدد من أغانيه الشهيرة مثل فى السما مع أمير عيد ويا زمان عن فلسطين، وغيرها بجانب غنائه أغاني من ألبومه الجديد.

ويضم ألبوم بيروت ثماني أغنيات، تجمع بين زاب ثروت وملاخ في تجربة موسيقية مختلفة، حيث يؤدي زاب أربع أغنيات بصوته بمصاحبة موسيقى ملاخ، فيما يقدم الأخير أربع أغنيات أخرى بصوته في أولى تجاربه الغنائية، وقد جرى تصوير جميع أغنيات الألبوم على طريقة الفيديو كليب خلال حفل موسيقي حي أقيم في منطقة جبال بالعاصمة اللبنانية بيروت، والتي استوحى منها العمل اسمه.

ويمثل الألبوم تحولًا فنيًا في مشوار زاب ثروت، الذي اعتاد تقديم أغنيات الراب خلال السنوات الماضية، ليقدم خلاله موسيقى حديثه تميل إلى البوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.