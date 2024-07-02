أحمد كامل عن تعاونه مع زاب ثروت: إنسان طيب ونقي وأهله تعبو في تربيته

أعرب المطرب أحمد كامل عن سعادته الكبيرة بتعاونه مع زاب ثروت في أغنية جديدة بعنوان زي الجنة والتي تم طرحها عل ى يوتيوب أمس الإثنين

أحمد كامل وزاب ثروت

وتلقي أحمد كامل سؤالًا من أحد المتابعين عبر إنستجرام عن سبب تعاونه مع زاب ثروت، ليرد كامل قائلا:" علشان هو إنسان طيب ونقي وأهله تعبو في تربيته وأنا بحبه جدًّا ومبسوط أني أشتغلت معاه".

وطرح النجم أحمد كامل، ونجم الراب زاب ثروت، فى تجربتهما الأولى معًا، فيديو كليب أغنيتهما الجديدة، التى بعنوان "زى الجنة" على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو

دارت فكرة التصوير، من خلال مفهوم البودكاست (podcast) حيث ظهر كل من أحمد كامل وزاب ثروت وهما فى محادثة، يحكى كل منهما تجربته للأخر.. ويذكر أنه قبل طرح الفيديو كليب، نشر كامل وثروت لقطات من الفيديو على حساباتهما الشخصية على السوشيال ميديا، مما أثار فضول متابعيهما ومحبيهما، وتعددت الأسئلة عن هل هو لقاء فعليا فى بود كاست، أم انه عمل جديد سيجمع بينهما ؟!.

وأغنية "زى الجنة" من كلمات، وألحان أحمد كامل، وزاب ثروت، وتوزيع موسيقى، ماهر الملاخ، وإخراج يارا عياش، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.. وتقول كلماتها:..

ده انا عينى شافت كل شئ الا العيوب

حبك ده ذنبي ومسيرى عنه يوم اتوب

واللى باقيلي بقايا منى فيها روح

وكلام اغاني مبقاش يطيب الجروح

كانت زي الجنة انسى ولا استنى كانت احلى غنوة من كل اللي اتغنى

خلصت الحكاية مش هنحكى عنها مش هتبقى معايا مش هنيجي في بالها

كانت زي الجنة انسى ولا استنى كانت احلى غنوة من كل اللي اتغنى

خلصت الحكاية مش هنحكى عنها مش هتبقى معايا ومش هنيجي في بالها

الدنيا مش بمبى وانتى مش جنبي

ولا دمعة تنزل على خدى الذنب مش ذنبي

منا عارف وعرفت الناس بتخبى نواياها يا صاحبي

فأياك تحكى او تشكى ألمك احبابك احلامك دايما ليهم خبى

عمري بيكبر والخوف اكبر شايف الغلطة هتتكرر

راهنت زمان على ناس وخسرت دلوقتي هبطل

سنين بتعدى وبنعافر يمكن انساكي ف الاخر

يمكن نتعاتب واسامح مش عارف

آه يازمن لعبت بيا والتمن دفعته لوحدى

والالم جوايا بيكبر ايه العمل

آه يازمن لعبت بيا والتمن دفعته لوحدى

والالم جوايا بيكبر ايه العمل

كانت زى الجنة انسى ولا استنى كانت احلى غنوة من كل اللي اتغنى

كانت زى الجنة انسى ولا استنى كانت احلى غنوة من كل اللي اتغنى

خلصت الحكاية مش هنحكى عنها مش هتبقى معايا و مش هنيجي في بالها