الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال القطري في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الريال القطري
سعر الريال القطري
18 حجم الخط

سعر الريال القطري، شهد سعر الريال القطري حالة من الاستقرار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية، مساء  اليوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026.

اقرأ التالي: سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم

وتستعرض “فيتو” سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

الريال القطري 
الريال القطري، فيتو

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 12.85  جنيه للشراء،   12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الأهلي 

سجل سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري نحو 11.95  جنيه للشراء،  12.94  جنيه للبيع.

الريال القطري العملة الرسمية لدولة قطر

الريال القطري هو العملة الرسمية لدولة قطر، ويرمز لها بالرمز QAR، ويعرف أحيانًا بـ QR، حيث يتم إصدار الريال القطري من قبل مصرف قطر المركزي، ويستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل الدولة.

ويعود تاريخ إصدار الريال القطري إلى ما قبل اكتشاف النفط في قطر، حيث كانت قطر في البداية تستخدم عملات مختلفة تشمل الروبية الهندية والدرهم البحريني، ولكن بعد اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن العشرين، بدأت قطر في إصدار عملتها الخاصة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية المتزايدة.

وفي عام 1966 تم إصدار الريال القطري لأول مرة بعد انفصال قطر عن البحرين، حيث كانت في البداية العملة مشتركة بين البلدين.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الريال القطري هو العملة الوطنية المستقلة.

الريال القطري 
الريال القطري، فيتو 

الفئات الورقية والمعدنية

الريال القطري يتوافر في فئات مختلفة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية:

العملات الورقية:

5 ريالات: تتميز بلونها الأزرق، وتحمل صورة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس الدولة الحديثة.

10 ريالات: باللون الأحمر، وتظهر فيها معالم بارزة من التراث القطري.

50 ريالًا: باللون الأخضر، وتعرض صورًا لمشاهد من الحياة القطرية.

100 ريال: باللون البني، مع صور متنوعة لرموز ثقافية.

500 ريال: باللون البرتقالي، وتعتبر من أعلى فئات العملة.

العملات المعدنية:
توجد عملات معدنية بفئات مختلفة مثل: 1 ريال، 50 درهمًا، و25 درهمًا، وكلها مصنوعة من المعادن مثل النيكل والنحاس.

الريال القطري في السوق

جدير بالذكر أنه يتم تداول الريال القطري في الأسواق المحلية والعالمية، وله حضور قوي في البورصات الخليجية.

وشهد الريال القطري تطورات كبيرة منذ إصداره، بما في ذلك تحسين تصميماته وتطوير تقنيات الأمان فيه لمواكبة التطورات التكنولوجية في عالم العملات، حيث تمت إضافة عدد من الخصائص الأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنوك المصرية البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى البنك الأهلى المصرى البنك المركزي اليوم سعر الريال القطري في البنك الاهلي سعر الريال القطري في البنك سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزى سعر الريال القطري امام الجنيه سعر الريال القطري

مواد متعلقة

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء (تحديث لحظي)

متر الرخام بكام؟، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الثلاثاء

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 13 -1-2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الريال العماني يسجل 122.65 جنيه في بنك مصر

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في السوق المحلية اليوم الثلاثاء
ads

الأكثر قراءة

كأس إيطاليا، تورينو يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول

كأس ملك اسبانيا، ديبورتيفو لاكورونيا وأتلتيكو مدريد يتعادلان سلبيا بالشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

يبدأ بـ46 جنيها، تعرف على أسعار الزيوت بالمجمعات الاستهلاكية

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

أجواء باردة وتكاثر للسحب الممطرة واضطراب ملاحة البحر المتوسط، حالة الطقس الآن

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق اليوم الثلاثاء

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والتخلص من العقبات

مركز الأزهر للفتوى: النبي وصف محتكر السلع بالملعون (فيديو)

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين والتطوع في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية