السجن المؤبد لمتهمة بالانضمام لداعش وحيازة أسلحة ومفرقعات

قررت محكمة مستأنف إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، تأييد السجن المؤبد لسيدة تنتمي الي تنظيم داعش الارهابي بتهمة حيازة أسلحة ومفرقعات والتخطيط لاستهداف منشآت عامة وبنوك.

جاء في أمر الإحالة ان المتهمة بالاشتراك مع اخرين سبق الحكم عليهم تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية

وارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن وفروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول وأعضائها بإصدارات إلكترونية تحوي ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها في جرائم إرهابية، وأعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بأن رصدت المتهمة بنك بمنطقة الهرم بقصد استهدافه".

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

