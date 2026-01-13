سعيد عبد الحافظ: قياس الأثر التشريعي للقوانين المرتبطة بالانتخابات بات ضرورة ملحة

18 حجم الخط

قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "إن قياس الأثر التشريعي للقوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية، لم تعد مسألة نظرية أو من قبيل الترف القانوني، بل أصبح ضرورة ملحّة لضمان فاعلية القوانين وعدالتها، فالقانون لا تُقاس جودته بمجرد صدوره، وإنما بمدى قدرته على تحقيق الأهداف التي وُضع من أجلها عند تطبيقه على أرض الواقع.

قياس الأثر التشريعي لقوانين البرلمان

وأضاف في تصريحات لـ«فيتو» أن ما شهدناه من انتقادات تزامنت مع إجراء انتخابات مجلس النواب لا ينبغي النظر إليه باعتباره أزمة، بقدر ما يمثل فرصة حقيقية للتقييم والمراجعة. فالعملية الانتخابية تُعد اختبارًا عمليًا مباشرًا للتشريعات المنظمة لها، وأي ملاحظات تبرز أثناء التنفيذ تكشف بالضرورة عن فجوات محتملة بين النص القانوني والتطبيق العملي.

رصد معوقات العملية الانتخابية

وتابع:" ويُقاس الأثر التشريعي لقوانين الانتخابات من خلال متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، ورصد المعوقات التي واجهت الناخبين والمرشحين والجهات القائمة على التنفيذ، وتحليل مدى تحقق مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص وسلامة الإجراءات. كما يشمل هذا القياس الاستعانة بالبيانات الميدانية، وتقارير الجهات المشرفة، وملاحظات منظمات المجتمع المدني، باعتبارها أدوات عملية لتقييم كفاءة النصوص القانونية وواقع تطبيقها".

وأكد عبد الحافظ أن قياس الأثر التشريعي تحليل هذه الملاحظات بصورة موضوعية، والتمييز بين أوجه القصور التشريعي من جهة، والإشكالات المرتبطة بآليات التنفيذ من جهة أخرى، تمهيدًا لإجراء التعديلات اللازمة التي من شأنها تعزيز كفاءة العملية الانتخابية ودعم الثقة العامة فيها. فالتشريع بطبيعته يجب أن يخضع للمراجعة المستمرة في ضوء الواقع العملي، لا أن يُعامل كنص جامد لا يقبل التطوير.

التجربة العملية لقوانين الانتخابات

واختتم قائلا: "إن التجارب العملية، بما تحمله من نجاحات وانتقادات، تمثل المصدر الأهم لتحسين القوانين، ويُعد قياس الأثر التشريعي الأداة الأساسية التي تضمن تحويل هذه التجارب إلى تشريعات أكثر عدالة وفعالية".

