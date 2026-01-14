كيف تعرف رصيد حسابك عبر الهاتف من بنك مصر؟

18 حجم الخط

يقدم بنك مصر خدمات عديدة للعملاء، ومنها طريقة معرفة رصيد حساب العميل في بنك مصر من خلال الهاتف المحمول.

وحول الإجابة عن تساؤل العملاء كيف يعرفون رصيدهم في بنك مصر عن طريق المحمول، فهو كالتالي:

الاستعلام عن رصيد حسابك في بنك مصر من الهاتف المحمول

1- تحميل تطبيق بنك مصر أولا ً من خلال المتجر

2- تثبيت التطبيق على جوالك.

3- اتباع الخطوات البسيطة الآتية

4- بعد تثبيت التطبيق قم باختيار بنك مصر

5- قم بكتابة رقم التعريف الخاص بك.

6- اختر تبويب رصيد الحساب للاستعلام عن الحساب المتاح للعميل والرصيد المتبقي به.

ومن جانب آخر يقوم بنك مصر بتقديم خدمة دعم الشركات ورجال الأعمال وذلك بهدف تقديم خدمة مميزة لشريحه العملاء من الشركات والشخصيات الاعتبارية.

وتتمثل هذه الخدمات لفئة رجال الأعمال في التالي:

١- الاستعلام عن عمليات الاستيراد والتصدير وخطابات الضمان.

٢-الاستعلام عن قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

3-الاستعلام عن تحويلات الأموال داخل وخارج البنك.

4-الاستعلام عن تحصيل الشيكات والاستعلام عن طلب دفتر الشيكات.

5-المساعدة في استكمال إجراءات التقديم على قرض / مرابحة إكسبريس عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

فيما تشمل قائمة تقديم الدعم للعملاء في ما يلي:

إعادة تفعيل الرقم السري وإزالة المحاولات الخطأ في الدخول على الأنظمة المتاحة للشركات.

خطوات تنفيذ العمليات على الانترنت البنكي.

نظام المدفوعات الحكومية.

نظام تحويل المرتبات.

نظام المدفوعات الإلكترونية.

تنشيط البطاقات الائتمانية والخصم الفوري المقدمة للشركات وتغيير الرقم السري الخاص بها.

