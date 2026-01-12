الوحدة المركزية للعمل الأهلي تشكل فرق عمل من إدارات الجمعيات بمديريات التضامن

18 حجم الخط

بدأت الوحدة المركزية للعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي فى تكوين فرق عمل من العاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية فى إطار استراتيجية تطوير واسعة تعمل على رفع كفاءة العاملين بإدارات الجمعيات على مستوى المحافظات عبر البرامج التدريبية المتخصصة لتقديم خدمة أفضل وتحديث البنية الرقمية وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة.

وفي هذا الإطار أوضح عمرو حسنى رئيس الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية أنه تم عقد الاختبارات، وجار حاليا اختيار العناصر الأكثر كفاءة لتشكيل هذه الفرق، حيث تم إجراء اختبارات ومقابلات شخصية لما يقرب من 300 فرد، وذلك لاختيار أفضل العناصر لتدريبها على أفضل الممارسات وأحدث آليات العمل، وذلك بمعرفة قيادات الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

وأضاف أنه من المقرر أن تعمل تلك الفرق على تحقيق عاملي الكفاءة والسرعة في تنفيذ كل ما يخص الجمعيات وسرعة الاستجابة للشكاوى أو المشكلات المتعلقة بعمل الجمعيات ومنها على سبيل المثال التقارير المطلوبة علي وجه السرعة بشكل احترافي والبيانات الخاصة بعمل الوحدة المركزية ومن ضمنها ما يتعلق بإجراءات التأسيس ومد النشاط وتراخيص جمع المال، والمنح الأجنبية وإجراءات الرقابة الداخلية والحوكمة لمؤسسات المجتمع الأهلي، وإجراءات الإعفاء الجمركي للجمعيات، وغيرها، بما يحقق إنجاز المهام في وقت قياسي.

وتتضمن فرق العمل " مسئولي القيد ومراجعين ماليين وإداريين ومسئولي إدارة جمع المال ومسئولي إدارة المنح الأجنبية ومسئولي المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي".

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت في وقت سابق عن الخط الساخن الموحد 17673 التابع للوحدة المركزية للعمل الأهلي، وذلك للرد علي أية استفسارات وأية شكاوى تخص أعمال الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

