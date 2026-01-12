الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الوحدة المركزية للعمل الأهلي تشكل فرق عمل من إدارات الجمعيات بمديريات التضامن

وزارة التضامن
وزارة التضامن
18 حجم الخط
ads

بدأت  الوحدة المركزية للعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي فى تكوين فرق عمل من العاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية فى إطار استراتيجية تطوير واسعة تعمل على رفع كفاءة العاملين بإدارات الجمعيات على مستوى المحافظات عبر البرامج التدريبية المتخصصة لتقديم خدمة أفضل وتحديث البنية الرقمية وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة.

وفي هذا الإطار أوضح عمرو حسنى رئيس الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية أنه تم عقد الاختبارات، وجار حاليا اختيار العناصر الأكثر كفاءة لتشكيل هذه الفرق، حيث تم إجراء اختبارات ومقابلات شخصية لما يقرب من 300 فرد، وذلك لاختيار أفضل العناصر لتدريبها على أفضل الممارسات وأحدث آليات العمل، وذلك بمعرفة قيادات  الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

وأضاف أنه من المقرر أن تعمل تلك الفرق على تحقيق عاملي الكفاءة والسرعة في تنفيذ كل ما يخص الجمعيات وسرعة الاستجابة للشكاوى أو المشكلات المتعلقة بعمل الجمعيات ومنها على سبيل المثال التقارير المطلوبة علي وجه السرعة بشكل احترافي والبيانات الخاصة بعمل الوحدة المركزية ومن ضمنها ما يتعلق بإجراءات التأسيس ومد النشاط وتراخيص جمع المال، والمنح الأجنبية وإجراءات الرقابة الداخلية والحوكمة لمؤسسات المجتمع الأهلي، وإجراءات الإعفاء الجمركي للجمعيات، وغيرها، بما يحقق إنجاز المهام في وقت قياسي.

وتتضمن فرق العمل " مسئولي القيد ومراجعين ماليين وإداريين ومسئولي إدارة جمع المال ومسئولي إدارة المنح الأجنبية ومسئولي  المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي".

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت في وقت سابق عن الخط الساخن الموحد 17673 التابع للوحدة المركزية للعمل الأهلي، وذلك للرد علي أية استفسارات وأية شكاوى تخص أعمال الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرامج التدريبية المتخصصة التضامن الاجتماعي مديريات التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي فرق العمل

مواد متعلقة

وزيرة التضامن دخلت على خط الأزمة، أشرف زكي يكشف لغز اختفاء شيرين عبد الوهاب (فيديو)

حصاد وزارة التضامن، إغلاق 80 دار رعاية مخالفة على مستوى الجمهورية

وزيرة التضامن تكلف المديريات بالتحرك الفوري لرصد حالات الأطفال والكبار بلا مأوى

وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأشقاء في السودان
ads

الأكثر قراءة

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

طلاب الصف الخامس الابتدائي يؤدون امتحان اللغة العربية بالقاهرة اليوم

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

مفهوم العمل السياسي الحقيقي

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الضيوف في المنام وعلاقتها بشراء بيت جديد

المزيد
الجريدة الرسمية