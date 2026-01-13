الأزهر يطلق مبادرة «شموس مضيئة» لدعم وتمكين الطالبات الوافدات

18 حجم الخط

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، بالتعاون مع لجنة الطالب الوافد بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، عن إطلاق مبادرة «شموس مضيئة»، والتي تتضمن عقد ملتقى حواري شهري بعنوان «ملتقى وافدات الأزهر – شموس مضيئة»، يستهدف الطالبات الوافدات بجميع مراحل التعليم بالأزهر.

«ملتقى وافدات الأزهر – شموس مضيئة»

ويشارك في فعاليات الملتقى نخبة من المتخصصين في دراسات المرأة والشريعة الإسلامية، إلى جانب عدد من القيادات والشخصيات العامة والخبراء، وذلك في إطار دعم قضايا الطالبات الوافدات، وتعزيز الوعي بأدوار المرأة في المجتمع وفق منهج الأزهر الشريف الوسطية، وبما يسهم ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال في عقول الطالبات الوافدات.

الدور الأصيل الذي يضطلع به الأزهر في دعم قضايا المرأة

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، ورئيس الملتقى، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي انطلاقًا من الدور الأصيل الذي يضطلع به الأزهر في دعم قضايا المرأة، وتمكينها، وصون حقوقها التي كفلتها الشريعة الإسلامية، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، مع الحفاظ على هويتها الإسلامية وترسيخ مكانتها في المجتمع.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار مواصلة الأزهر جهوده في تعزيز مشاركة المرأة المسلمة في مصر والعالم في مختلف المجالات العلمية والمجتمعية، ونشر الوعي بأهمية دورها، بما يتسق مع تعاليم الإسلام السمحة ومقاصده العليا، ومع رسالة الأزهر الشريف بتعزيز الوسطية والاعتدال.

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف

من جانبه، دعا مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف جميع الطالبات الوافدات إلى حضور افتتاحية الملتقى، والمشاركة في فعالياته، وذلك يوم الاثنين الموافق 19/1/2026م، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بقاعة الإمام الأكبر، بمبنى التعليم المستمر والتطوير المهني بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

