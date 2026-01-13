الثلاثاء 13 يناير 2026
محافظات

استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على الإسكندرية تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى (صور)

سقوط الأمطار الغزيرة
سقوط الأمطار الغزيرة على الإسكندرية، فيتو
واصلت الأمطار الغزيرة سقوطها على ميادين وشوارع محافظة الإسكندرية ليلًا، وسط موجة من الصقيع وسوء الأحوال الجوية بالمحافظة.

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء والمديريات وشركات المرافق للتعامل مع أي تداعيات ناتجة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح.

وهذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحرص على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والميدانية موجودة بشكل منتظم في الميادين والشوارع لمتابعة حالة استقرار الطرق، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع بالتنسيق مع غرف عمليات الأحياء وشركتي الصرف الصحي ومياه الشرب حالة الطقس أولًا بأول، للتدخل السريع وتسهيل حركة المواطنين والسيارات بمرونة تامة.

ووجه الفريق أحمد خالد رؤساء الأحياء وشركات المرافق بمواصلة التواجد الميداني لمتابعة كفاءة الشنايش ومصبات التصريف، مع استمرار أعمال تأمين أعمدة الإنارة العامة لضمان سلامة الجميع، مكلفًا إدارة المرور بتنظيم حركة السير وتكثيف الوجود بالمحاور الحيوية لضمان عدم حدوث أي تكدسات ناتجة عن هطول الأمطار أو نشاط الرياح.

وشدد الفريق أحمد خالد على أن المحافظة تعمل بكافة إمكانياتها لضمان راحة المواطنين وعبور نوات الأمطار بشكل اعتيادي، مشيرًا إلى أن جميع قنوات التواصل مفتوحة لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل معها فورًا. 

الجريدة الرسمية