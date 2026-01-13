"نجمة آسيا" تودع بيتها الأول، BoA تنهي رحلة الـ 25 عاما مع شركة SM

18 حجم الخط

أعلنت شركة “SM Entertainment”، رسميًّا انتهاء شراكتها التاريخية مع الفنانة “BoA”، أيقونة الكيبوب والملقبة بـ "نجمة آسيا"، وذلك بعد مسيرة حافلة استمرت ربع قرن.

نهاية حقبة وبداية فصل جديد

وفي بيان رسمي صدر مساء أمس، أوضحت الوكالة أنها توصلت إلى هذا القرار بعد مناقشات مستفيضة وعميقة مع الفنانة، حيث تم الاتفاق على إنهاء العقد الحصري بينهما اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025.

وجاء في نص بيان الشركة: "نتقدم بخالص الشكر لجمهور بوا وكل من قدم لها الحب والدعم. لقد كانت بوا، منذ ظهورها الأول عام 2000 وهي في الثالثة عشرة من عمرها، رمزا للتوسع العالمي ورائدة للموجة الكورية في آسيا، ونموذجا يحتذى به للأجيال اللاحقة من الفنانين".

وأضافت الشركة في بيانها: "لقد كانت رحلة بوا مضيئة بفضل شغفها وجهدها الدؤوب، حيث حققت إنجازات وأرقامًا قياسية غير مسبوقة. كانت بوا، ولا تزال، فخرا ورمزا لشركة SM طوال 25 عامًا، وكان من دواعي سرورنا أن نسير بجانبها في كل خطوة".

ولم تكتف الوكالة بالبيان الورقي، بل أطلقت فيديو تكريميا يستعرض المحطات البارزة في مسيرة بوا الطويلة، منذ أن كانت مراهقة موهوبة وحتى تحولها إلى فنانة ومنتجة عالمية.

وأكدت الشركة أنها ستستمر في دعم بوا في تحدياتها المستقبلية وأنشطتها الجديدة، متمنية لها السعادة والتألق الدائم كـ "نجمة لآسيا" وكامرأة خلف الأضواء.

أول تعليق من "بوا": رحيل بلا ندم

من جانبها، كشفت الفنانة بوا عن مشاعرها تجاه هذا التغيير الكبير عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث طمأنت جمهورها بكلمات مقتضبة لكنها مليئة بالامتنان، قائلة: "لقد أعطيت وتلقيت الكثير دون تحفظ، لذا أغادر الآن دون أي ندم. أنا ممتنة للوقت الذي تشاركناه، وسأظل أدعم شركة SM Entertainment لتظل مشرقة دائما. شكرا لكم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.