حسام عاشور يقدم روشتة مفتاح الفوز أمام السنغال ويتوقع التشكيل المناسب للمباراة

أكد حسام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة السنغال تحتاج إلى تركيز تكتيكي كبير، مشددًا على أن تقليل المساحات هو العامل الأهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب قوي بدنيًّا وسريع.

 

حسام عاشور يضع روشتة فوز منتخب مصر على السنغال 

وقال حسام عاشور، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة "cbc"، إن كل خط داخل الملعب يجب أن يمتلك قائدًا يتواصل باستمرار مع زملائه، موضحًا أن هذا الأمر يُسهل المهمة على لاعبي وسط الملعب ويُجنبهم بذل مجهود بدني مضاعف.

وأشاد عاشور بقرارات المدير الفني حسام حسن، خاصة اللعب بخمسة مدافعين مع ثنائي ارتكاز في وسط الملعب، مؤكدًا أن هذا التنظيم يساعد على غلق المساحات في بداية المباراة، مع ضرورة التزام لاعبي الوسط بالثبات في مراكزهم وعدم الاندفاع.

 

حسام عاشور يطالب باللعب أمام السنغال بنفس تشكيل مباراة كوت ديفوار 

وأوضح نجم الأهلي السابق أنه لا ينصح بإجراء أي تغييرات على التشكيل الذي خاض مباراة كوت ديفوار، في ظل الانسجام الواضح بين اللاعبين وتحقيق الهدف المطلوب.

ووجه عاشور نصائح مباشرة إلى حمدي فتحي ومروان عطية، مطالبًا إياهما بتضييق المساحات، والاعتماد على اللعب السهل والسريع، وتجنب ارتكاب أخطاء في وسط ملعب منتخب مصر، مشيرًا إلى أن تسجيل هدف مبكر سيكون له تأثير كبير على مجريات اللقاء.

وأكد أن التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم هو السلاح الحقيقي الذي قد يصنع الفارق لصالح منتخب مصر أمام السنغال، في ظل اعتماد المنافس على الاندفاع البدني.

 

توقع بمشاركة خالد صبحي بدل من فتوح أمام السنغال 

واختتم عاشور تصريحاته بالإشارة إلى أنه يتوقع مشاركة خالد صبحي على حساب أحمد فتوح في الجبهة اليسرى، بهدف زيادة الصلابة الدفاعية وغلق الجبهة الشمال أمام خطورة لاعبي السنغال.

الجريدة الرسمية