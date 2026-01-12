بعد إقالة تشابي ألونسو، زيدان وكلوب مرشحان لتدريب ريال مدريد بعد نهاية الموسم

18 حجم الخط

جاء قرار إقالة تشابي ألونسو، من تدريب فريق ريال مدريد، مساء اليوم الإثنين، ليفتح باب التكهنات بشأن الاسم الكبير الذي سيخلفه، في حال ما لم يوفق ألفارو أربيلوا في تجربته.

ريال مدريد يقيل تشابي ألونسو ويعين ألفارو أربيلوا

وأعلن ريال مدريد رسميًا، اليوم الإثنين، إقالة ألونسو بعد ساعات من خسارة نهائي السوبر الإسباني أمام برشلونة.

وقرر ريال مدريد إسناد مهمة قيادة الفريق الأول، للإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق الشباب، دون تحديد مدة معينة، ولكن الأقرب حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص بسوق الانتقالات، فإن ريال مدريد وضع أربيلوا كخيار بديل لألونسو منذ شهر ديسمبر الماضي.

زين الدين زيدان ويورجن كلوب مرشحان لتدريب ريال مدريد في نهاية الموسم

وأوضح رومانو، أن زيارة الفرنسي زين الدين زيدان الأخيرة للبرنابيو، لم يكن الغرض منها العودة لقيادة ريال مدريد، وإنما لعلاقته المميزة بالرئيس فلورنتينو بيريز ومسؤولي ريال مدريد.

وأكد رومانو، أن ريال مدريد لم يتوصل إلى أي اتفاق مسبق مع أي مدرب لقيادة الفريق في الموسم الجديد، على الرغم من وجود أكثر من اسم غير مرتبط بعقد ويقدرهم بيريز بشدة.

ولفت رومانو، إلى أن زيدان هو المدرب المفضل لبيريز لكن لديه بالفعل اتفاقًا شفهيًا مع المنتخب الفرنسي، على قيادة الفريق عقب مونديال 2026.

ومن المتوقع أن ينتظر ريال مدريد لما بعد كأس العالم لمعرفة مستقبل زيدان.

وأشار رومانو كذلك، إلى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، ومدير نشاط كرة القدم الحالي بشركة ريد بول.

وأكد رومانو، أن كلوب يحظى بتقدير كبير داخل ريال مدريد، خاصةً من قبل أشخاص مثل فلورنتينو بيريز، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مسبق بعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.