الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد إقالة تشابي ألونسو، زيدان وكلوب مرشحان لتدريب ريال مدريد بعد نهاية الموسم

يورجن كلوب
يورجن كلوب
18 حجم الخط

جاء قرار إقالة تشابي ألونسو، من تدريب فريق ريال مدريد، مساء اليوم الإثنين، ليفتح باب التكهنات بشأن الاسم الكبير الذي سيخلفه، في حال ما لم يوفق ألفارو أربيلوا في تجربته.

ريال مدريد يقيل تشابي ألونسو ويعين ألفارو أربيلوا 

وأعلن ريال مدريد رسميًا، اليوم الإثنين، إقالة ألونسو بعد ساعات من خسارة نهائي السوبر الإسباني أمام برشلونة.

وقرر ريال مدريد إسناد مهمة قيادة الفريق الأول، للإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق الشباب، دون تحديد مدة معينة، ولكن الأقرب حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص بسوق الانتقالات، فإن ريال مدريد وضع أربيلوا كخيار بديل لألونسو منذ شهر ديسمبر الماضي.

زين الدين زيدان ويورجن كلوب مرشحان لتدريب ريال مدريد في نهاية الموسم 

وأوضح رومانو، أن زيارة الفرنسي زين الدين زيدان الأخيرة للبرنابيو، لم يكن الغرض منها العودة لقيادة ريال مدريد، وإنما لعلاقته المميزة بالرئيس فلورنتينو بيريز ومسؤولي ريال مدريد.

وأكد رومانو، أن ريال مدريد لم يتوصل إلى أي اتفاق مسبق مع أي مدرب لقيادة الفريق في الموسم الجديد، على الرغم من وجود أكثر من اسم غير مرتبط بعقد ويقدرهم بيريز بشدة.

ولفت رومانو، إلى أن زيدان هو المدرب المفضل لبيريز لكن لديه بالفعل اتفاقًا شفهيًا مع المنتخب الفرنسي، على قيادة الفريق عقب مونديال 2026.

ومن المتوقع أن ينتظر ريال مدريد لما بعد كأس العالم لمعرفة مستقبل زيدان.

وأشار رومانو كذلك، إلى الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، ومدير نشاط كرة القدم الحالي بشركة ريد بول.

وأكد رومانو، أن كلوب يحظى بتقدير كبير داخل ريال مدريد، خاصةً من قبل أشخاص مثل فلورنتينو بيريز، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مسبق بعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد تشابي ألونسو الفارو اربيلوا زين الدين زيدان كلوب فلورنتينو بيريز

مواد متعلقة

رسميا، ألفارو أربيلو مديرا فنيا جديدا لريال مدريد

أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد بعد قرار إقالته

ريال مدريد يعلن رسميا إقالة تشابي ألونسو بعد خسارة السوبر الإسباني

يورجن كلوب يتخذ خطوة لتدريب ريال مدريد

ads

الأكثر قراءة

كأس الاتحاد الإنجليزي، ليفربول يتقدم 2-1 على بارنسلي في الشوط الأول

فوز محمد الوحش بمنصب وكيل مجلس النواب

شخصية طبية بارزة في علاج أمراض الكبد، من هو محمد الوحش وكيل مجلس النواب؟

هل يتم تغيير الحكومة؟ الدكتور علي الدين هلال يجيب

رسميا عاصم الجزار وكيلا لمجلس النواب 2026

الإسماعيلي والبنك الأهلي يتعادلان سلبيا في كأس عاصمة مصر

الدوري السعودي، النصر يتقدم على الهلال بهدف رونالدو في الشوط الأول (فيديو وصور)

سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة بارنسلي بكأس الإتحاد الإنجليزي

خدمات

المزيد

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم بالأوقاف يوضح حكم الاستهانة بالصلاة وتأخيرها عن وقتها (فيديو)

صفة صلاة النبي بالأنبياء في بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج

ما حكم الصلاة بالحذاء وتوزيع التركة في حياة الإنسان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية