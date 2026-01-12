ريجيم البروتين المعتدل للنساء، يحافظ على صحتك ويخلصك من وزنك

18 حجم الخط

ريجيم البروتين المعتدل للنساء، في ظل انتشار أنظمة الدايت القاسية التي تعتمد على الحرمان أو الإفراط في عنصر غذائي واحد، يبرز ريجيم البروتين المعتدل كأحد أكثر الأنظمة الغذائية توازنًا وصداقة لصحة المرأة.

فهو لا يقوم على حرمان الجسم من الكربوهيدرات أو الدهون، ولا يعتمد على البروتين بشكل مفرط، بل يهدف إلى تحقيق توازن غذائي يساعد على فقدان الوزن بشكل صحي، ويحافظ على الكتلة العضلية والطاقة العامة، خاصة للنساء في مختلف المراحل العمرية، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي وفقًا لموقع OnlyMyHealth.

ما هو ريجيم البروتين المعتدل؟

ريجيم البروتين المعتدل هو نظام غذائي يعتمد على زيادة نسبة البروتين بشكل محسوب مقارنة بالنظام الغذائي التقليدي، مع الحفاظ على كميات معتدلة من الكربوهيدرات الصحية والدهون الجيدة.

عادةً تتراوح نسبة البروتين فيه ما بين 20% إلى 30% من إجمالي السعرات اليومية، وهي نسبة آمنة لمعظم النساء ولا تُشكل عبئًا على الكلى أو الجهاز الهضمي.

هذا النظام لا يُقصي أي مجموعة غذائية، بل يشجع على التنويع والاعتدال، مما يجعله مناسبًا للاستمرار على المدى المتوسط والطويل دون الشعور بالملل أو الإرهاق.

لماذا يُعد مناسبًا للنساء تحديدًا؟

المرأة تحتاج إلى نظام غذائي يراعي التغيرات الهرمونية، والدورة الشهرية، والحمل والرضاعة، وكذلك مرحلة ما بعد الأربعين وانقطاع الطمث.

ريجيم البروتين المعتدل يلبي هذه الاحتياجات لأنه:

يساعد على تقليل فقدان العضلات أثناء إنقاص الوزن.

يمنح إحساسًا أطول بالشبع، ما يقلل من نوبات الجوع العاطفي.

يدعم توازن السكر في الدم، وهو أمر مهم للنساء المعرضات لتكيس المبايض أو مقاومة الإنسولين.

يساهم في تحسين صحة الشعر والبشرة والأظافر لاحتوائه على أحماض أمينية أساسية.

فوائد ريجيم البروتين المعتدل

فقدان وزن صحي ومستقر

بعكس الأنظمة السريعة، يساعد هذا الريجيم على نزول الوزن تدريجيًا دون صدمة للجسم، مما يقلل من احتمالية استعادة الوزن مرة أخرى.



تعزيز الإحساس بالشبع

البروتين من أكثر العناصر الغذائية التي تُشعر بالامتلاء، ما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.



الحفاظ على الكتلة العضلية

وهو أمر بالغ الأهمية للنساء، خاصة مع التقدم في العمر أو أثناء ممارسة الرياضة.



تحسين التمثيل الغذائي

الجسم يستهلك طاقة أكبر لهضم البروتين مقارنة بالكربوهيدرات والدهون، مما يساعد على رفع معدل الحرق.



دعم الصحة الهرمونية

النظام المتوازن يقي من الاضطرابات الهرمونية الناتجة عن الدايت القاسي.

ريجيم البروتين



أفضل مصادر البروتين في الريجيم المعتدل

لنجاح هذا النظام، يُفضل الاعتماد على مصادر بروتين متنوعة، مثل:

البيض

صدور الدجاج والديك الرومي

الأسماك (التونة، السلمون، السردين)

اللحوم الحمراء قليلة الدهون

البقوليات (العدس، الحمص، الفول)

منتجات الألبان قليلة الدسم (الزبادي، الجبن القريش)

المكسرات والبذور بكميات معتدلة



ماذا عن الكربوهيدرات والدهون؟

ريجيم البروتين المعتدل لا يُلغي الكربوهيدرات، بل يركز على الأنواع المعقدة مثل:

الشوفان

الأرز البني

البطاطا الحلوة

الخبز الأسمر

الفواكه الطازجة



أما الدهون، فيُنصح بتناول الدهون الصحية مثل:

زيت الزيتون

الأفوكادو

المكسرات

زيت جوز الهند بكميات محدودة

نموذج ليوم غذائي في ريجيم البروتين المعتدل

الإفطار:

بيضتان مسلوقتان + شريحة خبز أسمر + خضروات طازجة



سناك:

زبادي يوناني مع ملعقة عسل أو فاكهة



الغداء:

صدر دجاج مشوي + أرز بني + سلطة خضراء بزيت الزيتون



سناك:

حفنة مكسرات أو ثمرة فاكهة



العشاء:

تونة أو جبن قريش + خضار مطهو خفيف



لمن لا يُنصح بريجيم البروتين المعتدل؟

رغم أمانه النسبي، يُفضل استشارة الطبيب في الحالات التالية:

مرضى الكلى

النساء الحوامل أو المرضعات

من يعانين من اضطرابات غذائية



نصائح لنجاح الريجيم

شرب كميات كافية من الماء

توزيع البروتين على الوجبات وليس في وجبة واحدة

ممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي

عدم إهمال الخضروات الغنية بالألياف

الصبر وعدم التسرع في النتائج



ريجيم البروتين المعتدل يُعد خيارًا ذكيًا للنساء الباحثات عن فقدان وزن صحي دون الإضرار بأجسامهن أو حالتهن النفسية. فهو نظام متوازن، مرن، وقابل للتطبيق في الحياة اليومية، ويمنح نتائج مستقرة مع الالتزام والوعي الغذائي. والأهم أنه يُعلّم المرأة أسلوب حياة صحي، وليس مجرد نظام مؤقت لإنقاص الوزن.

