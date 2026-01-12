جواو كانسيلو يجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانضمامه إلى برشلونة

18 حجم الخط

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميًا، مساء اليوم الإثنين، عن اجتياز لاعبه الجديد الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، للكشف الطبي تمهيدًا لضمه بشكل رسمي.

ووصل كانسيلو، ظهير أيمن الهلال السعودي، إلى برشلونة عصر اليوم الإثنين، استعدادًا للانضمام إلى الفريق الكتالوني.

برشلونة يتفق مع الهلال السعودي على استعارة كانسيلو

وكان نادي برشلونة قد توصل لاتفاق مع الهلال، بشأن استعارة كانسيلو، حتى نهاية الموسم، بعد قرار اللاعب بالعودة إلى أوروبا.

ورغم الاهتمام الكبير من قبل إنتر ميلان بضم اللاعب بشكل نهائي، وعقد صفقة تبادلية مع الهلال السعودي، إلا أن كانسيلو صمم على الانتقال للبرسا.

بيان برشلونة بشأن خضوع جواو كانسيلو للفحص الطبي

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا، قال فيه: "وصل جواو كانسيلو إلى برشلونة ظهر يوم الإثنين، وقد اجتاز الظهير البرتغالي، الذي يلعب حاليًا لنادي الهلال السعودي، الفحوصات الطبية والبدنية بعد ظهر اليوم في مستشفى برشلونة، بانتظار توقيعه يوم الثلاثاء، والذي سيجعله رسميًا لاعبًا في برشلونة".

وأضاف البيان: "من المقرر إقامة حفل التوقيع في تمام الساعة الواحدة ظهرًا (بتوقيت إسبانيا) من يوم الثلاثاء في مكتب رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، وبعد ذلك، سيتحدث اللاعب إلى وسائل الإعلام المعتمدة في القاعة التجارية".

برشلونة بطلا للسوبر الإسباني

وكان برشلونة قد توج بلقب كأس السوبر الإسباني، أمس الأحد، على حساب غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جرت بملعب الإنماء في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.