النيابة الإدارية تسلم شهادات إتمام الدورات التدريبية لأعضائها بشأن المرأة وذوي الهمم

 أجرت النيابة الإدارية، فعاليات تسليم شهادات إتمام الدورتين التدريبيتين اللتين تم عقدهما بمعهد التخطيط القومي بمشاركة ٦٠ من السيدات وأعضاء النيابة الإدارية. 

جاء ذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء التعاون المشترك لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية  والمتابعة بوزارة العدل برئاسة المستشار خالد النشار، والمعهد التخطيط القومي برئاسة الدكتور أشرف العربي، وبحضور الدكتور أشرف صلاح الدين - نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع.  

 

وجاءت الدورة الأولى تحت عنوان “تنمية مهارات الإدارة القيادية”

 وجاءت الدورة الأولى تحت عنوان "تنمية مهارات الإدارة القيادية" وقامت بإلقائها الدكتورة هبه صالح مغيب – مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية، بينما شملت الدورة الثانية "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته"، وقام بإلقاء محاضراتها نخبة متميزة من الأساتذة بالمعهد برئاسة الدكتورة بسمة حداد – مدير مركز الأساليب التخطيطية. 

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير 

