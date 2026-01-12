رئيس البورصة في مؤتمر حصاد العام: 2025 الأرقام القياسية والتعافي الكبير

18 حجم الخط

قال الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية: إن عام 2025 شهد تحولًا جذريًا في مسار الاقتصاد المصري وأداء سوق المال، حيث سجلت المؤشرات الاقتصادية تعافيًا ملحوظًا مدعومًا بسياسات نقدية تيسيرية وتدفقات دولارية غير مسبوقة، مما انعكس إيجابًا على البورصة المصرية التي واصلت تحطيم الأرقام القياسية. وفيما يلي رصد لأبرز ما جاء في حصاد العام:

المشهد الاقتصادي.. تعافي النمو وتدفقات مليارية

وأضاف أنه على الصعيد الاقتصادي الكلي، نجحت مصر في كبح جماح التضخم، مما أفسح المجال للبنك المركزي المصري لبدء دورة تيسير نقدي قوية، خفض خلالها أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس على مدار العام. وقد تزامنت هذه السياسات مع انتعاشة قوية في موارد النقد الأجنبي، حيث قفزت الاحتياطيات الدولية إلى 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج قفزة هائلة بنسبة نمو سنوي 66.2% لتصل إلى 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024/2025. كما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 16.3% لتسجل 16.7 مليار دولار، ونمت الصادرات غير النفطية بنحو 29% لتبلغ 34.6 مليار دولار.

وانعكس هذا الاستقرار على معدلات النمو، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في عام 2024/2025 مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، مع تحسن ملحوظ في إيرادات قناة السويس عقب استقرار حركة الملاحة.

وتابع: إنه على صعيد الثقة الدولية، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر من "-B" إلى "B" لأول مرة منذ 7 سنوات، في حين ثبتت "فيتش" تصنيفها عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما تم توقيع اتفاقية مشروع "علم الروم" الضخم مع قطر بقيمة 30 مليار دولار.

وجاءت هذه الإنجازات رغم التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، بما في ذلك التوترات في غزة والشرق الأوسط، والحرب الإيرانية الإسرائيلية، والقرارات التجارية للرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية جديدة.

قرارات داعمة وأداء استثنائي للبورصة

وتابع: تلقى سوق المال دعمًا قويًا بفضل حزمة من القرارات المحفزة، أبرزها الإعلان عن تسهيلات ضريبية جديدة تضمنت إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة واستبدالها بضريبة الدمغة، مما عزز شهية المستثمرين. كما شهد العام إطلاق مؤشر "EGX35-LV" للأسهم منخفضة التقلبات السعرية لتنويع الخيارات الاستثمارية.

وأضاف بنهاية عام 2025، واصل المؤشر الرئيسي "EGX30" مساره الصعودي القوي الذي بدأه منذ منتصف 2022، محققًا عائدًا سنويًا قدره 40.65%، ليصل إجمالي العائد المحقق منذ بدء الموجة الصعودية إلى نحو 383.15%.

خفض الفائدة ينعش التداولات

وقال رئيس البورصة المصرية إنه شهدت الشهور الأخيرة من العام نشاطًا مكثفًا، خاصة بعد القرار الإضافي بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في 25 ديسمبر. وقد تزامن هذا القرار مع قفزة كبيرة في أحجام التداول، لا سيما خلال شهري نوفمبر وديسمبر، مما يعكس عودة السيولة بقوة إلى قاعات التداول وتفاؤل المستثمرين بمسار السوق في ظل بيئة أسعار فائدة منخفضة.

جاذبية الأسعار رغم الصعود

وأضاف إنه على الرغم من الارتفاعات القياسية التي شهدها المؤشر الرئيسي "EGX30" خلال عام 2025، إلا أن التحليلات المالية تشير إلى أن السوق لا يزال يتمتع بجاذبية استثمارية عالية. حيث كشفت البيانات أن "مضاعف الربحية" (P/E Ratio) لأسهم المؤشر الرئيسي لا يزال هو الأقل مقارنة بنظيراته في الأسواق العربية الرئيسية، مما يعني أن الأسهم المصرية لا تزال تتداول عند مستويات سعرية مغرية مقارنة بالأرباح التي تحققها الشركات، مما يفتح الباب لمزيد من النمو المستقبلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.