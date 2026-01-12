كأس عاصمة مصر، المقاولون يتقدم أمام إنبي بهدف

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، إنتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب أمام إنبي بـ هدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة السادسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

نجح فريق المقاولون العرب في خطف هدف مبكر في الدقيقة 2 عن طريق جواكيم أوجيرا.

بدأ الشوط الأول بهجوم مكثف من جانب المقاولون العرب، أسفر عن هدف مبكر لصالح الذئاب في الدقيقة 2 من عمر اللقاء عن طريق جواكيم أوجيرا

انتفض فريق إنبي بعد الهدف وكثف من ضغطه الهجومي بحثا عن هدف التعادل، وشكلت تحركات محمد حمدي وشكشك والعجوز خطورة كبيرة على مرمى محمود أبو السعودي، خاصة مع تراجع لاعبي المقاولون لمنطقة جزاءهم للحفاظ على هدف التقدم.

أتيحت العديد من الفرص أمام لاعبي إنبي من عرضيات محمد حمدي من الجهة اليمنى، لكن الكثافة الدفاعية وتألق محمود أبو السعود حرمت إنبي من إدراك التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنبي بهدف دون مقابل.

تشكيل المقاولون أمام إنبي

دخل فريق المقاولون العرب مباراته أمام إنبي بتشكيل يضم كل من:

محمد فوزي في حراسة المرمي وجوزيف أوشايا وإبراهيم القاضي ومحمد حامد وحسن حسين شاكوش وعمر الوحش ومصطفي جمال وعبدالرحمن سمانة واسلام جابر وشكري نجيب وجواكيم أوجيرا.

وتضم دكة البدلاء محمود أبوالسعود وأحمد الطيب واسلام عبداللاه ونادر هشام وتشارلز باساي ومحمد عبدالناصر ومحمد وليد وأحمد حسن تيتو ويوسف صابر.



فريق إنبي، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة حمزة الجمل عن تشكيل فريقه لخوض مباراة المقاولون العرب بعد قليل على ملعب الأخير في بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل إنبي أمام المقاولون العرب

دخل إنبي مباراته أمام المقاولون العرب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - علي محمود.

خط الوسط: زياد كمال - مصطفى شكشك - أحمد العجوز - أحمد كفتة.

خط الهجوم: حامد عبد الله - أحمد زكي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد ومحمد جولدي وحازم تمساح ويوسف لبيب ومحمد شرقية وبودين اوسينو وأحمد إسماعيل وعلي إيهاب ومروان داود.

حمزة الجمل، فيتو

ترتيب الفريقين قبل مباراة اليوم

ويتواجد إنبي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب مسابقة كأس عاصمة مصر، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

ويتواجد المقاولون العرب وإنبي فى المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر، والتي تضم: الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - غزل المحلة.

وكان فريق المقاولون العرب بقيادة سامي قمصان، خاض 4 مباريات في كأس عاصمة مصر قبل مواجهة اليوم، حصد خلالهم 5 نقاط، وفاز ذئاب الجبل في مباراة وخسروا مثلها، وتعادل المقاولون في مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أخرى.

فيما خاض إنبي بقيادة حمزة الجمل خاض 4 مباريات في بطولة كأس عاصمة مصر حتى الآن، حصد خلالهم 9 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وتلقى هزيمة واحدة، وسجل لاعبو إنبي 6 أهداف واهتزت شباكهم بثلاثة أخرى.

حكام مباراة المقاولون وإنبي

ويدير لقاء المقاولون أمام إنبي طاقم حكام مكون من عمرو عابدين حكما للساحة، ومحمد مصطفى إسماعيل مساعد أول، وأحمد الكيال مساعد ثاني، ومحمود منصور حكما رابعا، وعبد العزيز السيد حكما لتقنية الفار، وهيثم الشريف حكما مساعدا لتقنية الفار.

