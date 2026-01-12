5 أعضاء يعلنون الترشح لمنصب وكيل مجلس النواب

18 حجم الخط

شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة المستشار حازم بدوي، إعلان 4 أعضاء ترشحهم على منصب وكيل مجلس النواب.

وأعلن عاصم الجزار، ترشحه لمنصب وكيل مجلس النواب، عن الفصل التشريعي الثالث 2026.

وعرض عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، نبذة عن حياته العملية، أملا في نيل ثقة أعضاء مجلس النواب.

كما أعلن النائب محمد الوحش، ترشحه على منصب وكيل مجلس النواب، مستعرضا تاريخه البرلماني والمهني في مجال الطب.

وأعلنت كذلك النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، الفائزة على المقاعد الفردية، ترشحها لمنصب وكيل المجلس عن الفصل التشريعي الثالث.

وأعلن إسلام فوزي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، لمنصب وكيل المجلس، مستعرضا برنامجه أمام الجلسة العامة.

وأعلن أيضا النائب عوض أبو النجا، ترشحه لمنصب وكيل مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث.

وأعلنت النائبة عبلة الهواري، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026، فوز المستشار هشام بدوي، برئاسة المجلس خلال الفصل التشريعي الثالث.



ممارسة رئيس مجلس النواب والوكيلين اختصاصاتهم لمدة 5 سنوات

جاء ذلك عقب الانتخابات على منصب رئيس المجلس، والتي كانت المنافسة فيها بين المستشار هشام بدوي، والنائب محمود سامي الإمام.

ويحتفظ المستشار هشام بدوي، بمنصب رئيس مجلس النواب 2026 لمدة 5 سنوات، وهي عمر الفصل التشريعي الثالث، وفقا لما تنص عليه المادة (14) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذي انتخبوا فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، إجراء الانتخابات على منصب رئيس المجلس، والذي ترشح عليه النائب محمود سامي، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في منافسة المستشار هشام بدوي.

هشام بدوي يتسلم رئاسة المجلس رسميا

وعقب إعلان رئيس السن، انتخاب المستشار هشام بدوي، رئيس للمجلس، يبدأ مباشرة مهام الرئاسة، على أن يتم إخطار رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بتشكيل مكتب مجلس النواب.

نص اليمين الدستورية

وشهدت الجلسة العامة تلاوة النواب اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

