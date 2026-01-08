5 ملايين جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم لسيارات جمارك القاهرة والإسكندرية والسلوم

18 حجم الخط

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية برئاسة نصر الدين حامد بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة والهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ٨ يناير ٢٠٢٦، بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد ١٣١ من لوطات السيارات المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك القاهرة والإسكندرية والسلوم.

البيع النهائى لعدد ١٠ لوطات سيارات

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائي لعدد ١٠ لوطات سيارات جمرك القاهرة بمبلغ ٢ مليون و٩٢٩ ألف جنيه، والبيع النهائى لعدد ٧ لوطات سيارات جمرك الإسكندرية بمبلغ مليون و١٥٧ ألف جنيه، وبيع عد ٤ لوط سيارات لجمرك السلوم بمبلغ مليون و٦٨٨ ألف جنيه.

وبلغ إجمالي عدد لوطات السيارات المباعة ٢١ لوط بمبلغ إجمالي ٥ ملايين و٧٧٤ ألف جنيه.

جاء ذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

