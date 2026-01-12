دعوة للسلام، لماذا أثار البابا لاون الرابع عشر سر المعمودية الآن؟

18 حجم الخط

في خطوة أثارت اهتمام المؤمنين والمراقبين على حد سواء، دعا قداسة البابا لاون الرابع عشر، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى تجديد الوعي بسر المعمودية، في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بساحة القديس بطرس أمام نحو 25 ألف شخص بالفاتيكان.

الله لا يقف متفرجًا على العالم

ووصف الحبر الأعظم المعمودية بأنها إدخال في مشروع مدهش من محبة الله لكل البشرية، مؤكدًا أن الله لا يقف متفرجًا على العالم من بعيد، بل يقترب من حياة الإنسان وآلامه وانتظاراته، ليكون حضورًا حيًا ومخلصًا في التاريخ.

واستهل البابا تأمله بالحديث عن معمودية يسوع في نهر الأردن، حيث تجلّى الثالوث الأقدس، موضحًا البُعد الجوهري للتجسد في الإيمان المسيحي. وأشار إلى أن المسيح، القدوس، اختار أن يُعتمد مع الخطأة، كاشفًا رحمة الله اللامتناهية، ومؤكدًا أنه جاء ليخدم لا ليتسلّط، وليخلص لا ليدين، حاملًا خطايا البشر ليهبهم نعمة الحياة الجديدة.

وشدد قداسة البابا على أن المعمودية هديّة عظيمة يجب الشهادة لها بفرح وأمانة، معتبرًا أنها نور في أزمنة الظلمة، ومصدر مصالحة في أوقات الصراع، وباب رجاء في مواجهة الموت، خاصة في ظل الأزمات العالمية الراهنة.

وفي سياق رسالته، عبّر البابا عن قلقه العميق إزاء الأوضاع المتوترة في مناطق مثل إيران وسوريا، داعيًا إلى الحوار والصبر والعمل من أجل السلام، كما وجّه صلواته من أجل أوكرانيا التي تشهد هجمات جديدة على المدنيين والبنى التحتية، مطالبًا بوقف العنف ومضاعفة الجهود الدولية للتوصل إلى سلام عادل ودائم.

وتأتي دعوة البابا لاون الرابع عشر في هذا التوقيت تحديدًا ضمن بداية السنة الطقسية الجديدة، لتذكير المؤمنين بأن المعمودية ليست مجرد طقس شكلي، بل سرّ يحمل القوة لتجديد الحياة والرجاء، وتعزيز السلام الداخلي والاجتماعي في مواجهة أزمات العالم المعاصر.

الكنيسة الكاثوليكية تعتبر المعمودية البداية الرسمية للحياة المسيحية، وتؤكد الوثائق الكنسية أن تعليم الكنيسة حول المعمودية يربطها مباشرة بخلاص البشرية ومصالحة العالم مع الله، وهو ما يعكسه توجيه البابا في كل بداية سنة طقسية.

