الإيجار القديم والإدارة المحلية والتعليم والصحة، أبرز ملفات النواب الجدد

شهد اليوم الأخير من أيام استقبال الأمانة العامة لمجلس النواب، الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس النواب 2025، بمقر البرلمان بالعاصمة الجديدة.

واستعرض النواب أبرز أولوياتهم بالفصل التشريعى الثالث.

قال المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب، إن لديه أجندة تشريعية كبيرة ستكون في مقدمة أولوياته البرلمانية بالفصل التشريعي الثالث.

وأوضح أن من بين التشريعات التى يتبناها قانون الإدارة المحلية، ليكون لدينا مجالس محلية تمارس دورها، في تقديم الخدمات المحلية للمواطن، ليتفرغ عضو مجلس النواب لدوره التشريعى والرقابي.

قانون الإيجار القديم

وتابع، في تصريحات لـ فيتو: قانون الإيجار القديم يستحق إعادة النظر والتعديل في مسألة خروج المستأجرين من وحداتهم السكنية، مشيرا إلي أهمية إعادة النظر في ذلك الأمر عبر التعديل التشريعى اللازم لتوفير الاستقرار الاجتماعى للأسر البسيطة، لاسيما وأن حكم المحكمة الدستورية لم يتطرق إلي خروج المستأجرين بل تطرق إلى قيمة الإيجار فقط.

وأضاف: قضايا التعليم تأتى في مقدمة أولوياته نظرا لأهمية ذلك الملف في بناء الإنسان.

تحقيق آمال وتطلعات المواطنين

وقال اللواء يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، إن انتخابه نائبا لدورة برلمانية ثالثة، يضعه أمام مسؤولية كبيرة من أجل تحقيق آمال وتطلعات المواطنين، الذين وضعوا ثقتهم الكبيرة فيه.

وأكد النائب يونس الجاحر، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك العديد من الملفات التي يسعى لتنفيذها خلال الدورة البرلمانية الجديدة في الفصل التشريعي الثالث في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والزراعة.



وأشار الى أن عضوية مجلس النواب تكليف وليس تشريفا، حيث يبدأ النائب مهام عمله بالقسم الدستورية ليكون الله رقيبا على أداء واجبه نحو الوطن، والمواطنون الذين حملوا أمانة خدمتهم، مشيرا إلى أنه سيسعى لتحقيق كل ما يهم المواطنين ويحافظ على الأمن القومي للبلاد.

الدور التشريعى

وقال النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، اهتمامه بالدور التشريعى بمجلس النواب، مشيرا إلي إعداده خطة تشريعية لتسهيل خدمات المواطنين في عدد من القطاعات.

وتابع في تصريحات لـ فيتو، أيضا فيما يتعلق بخدمات المواطنين بالدائرة فإنه يعد خطة بكافة المشكلات والتحديات التى تواجه المواطنين مثل المواصلات والمدارس والمستشفيات، وسوف يتبناها خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، إنه سيواصل دوره في البرلمان المقبل على المستوى التشريعى والرقابي والخدمي وذلك لخدمة أهالي الدائرة والشعب المصري بشكل عام.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات لـ فيتو، أنه يشعر بالفخر بعد فوزه في معركته الانتخابية بأصوات الناخبين.

وتابع أنه سيواصل دوره في تبنى قضايا التعليم والصحة وملف الوعى، نظرا لأهمية تلك الملفات في بناء الإنسان المصرى في ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد.

الشباب والإسكان

وقال النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب، إن ملفات الصحة والتعليم والشباب والإسكان ستكون في مقدمة أولوياته بمجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث، الذى يشرف بتمثيل أهله دائرته خلاله.

جاء ذلك في تصريحات له عقب الانتهاء من إجراءات استخراج كارنيه عضوية المجلس في الفصل التشريعي الثالث.

وأضاف نظير، أن ملفات التعليم والصحة والإسكان تعد من أهم الملفات التى تهم المواطنين وتحقق رؤية وخطة القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصرى، في الدولة المصرية الحديثة التى تستهدفها القيادة السياسية.

وتابع عضو مجلس النواب، أيضا سيكون ملف الإدارة المحلية ضمن أولوياته في الفترة المقبلة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف المجالات، وذلك في ظل حرص الدولة علي ذلك الأمر.

وأوضح أن الدولة المصرية تبذل جهودا ضخمة لتحسين الخدمات، الأمر الذى يتطلب التنسيق والتعاون الجيد بين البرلمان والحكومة لاستكمال تلك الجهود، ليشعر بها المواطن في كل مكان.

الصحة والتعليم والزراعة

قال النائب ممدوح جاب الله عضو مجلس النواب عن دائرة حوش عيسى، أن أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها هى الصحة والتعليم والاقتصاد والزراعة والاستثمار الزراعي وتحسين حياة الناس وسنكون وعند حسن ظن اهالينا مشيرا الي أنه سوف ينضم إلى لجنة الخطة والموازنة.

الثقة الممنوحة من المواطنين



وتابع: كلنا في خدمة الوطن والمواطن، وأسأل الله أن يوفقني لأداء واجبي النيابي بكل أمانة وجدية لأن العمل البرلماني يمثل مسؤولية كبيرة تتطلب التزامًا دائمًا تجاه مصالح الشعب، مع الحرص على أن يكون على قدر الثقة الممنوحة من المواطنين.

القضايا الخدمية في الدائرة

وأكد أن دوره النيابي لا يقتصر على القضايا الخدمية في الدائرة، بل يمتد إلى العمل التشريعي وصياغة القوانين التي تمس حياة المواطنين مشيرا إلى المشاركة الفاعلة في اللجان البرلمانية ودراسة المشروعات والقوانين بعناية لوضع تشريعات تحمي مصالح المواطنين وتعزز التنمية المستدامة، مشددًا على أن الموازنة بين العمل الخدمي والجهود التشريعية تمثل أحد أهم أولوياته في المجلس.

وقالت النائبة الدكتورة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن أولوياتها البرلمانية خلال الفترة المقبلة ستتركز على ملفات التعليم، والمصريين بالخارج، وذوي الإعاقة، والرياضة، إلى جانب تعزيز الانتماء والولاء الوطني لدى جيل Alpha وجيل Z، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع متوازن ومستقبل قوي ومستدام للأجيال القادمة.

تمثيل المصريين بالخارج

وأكدت النائبة عبير عطا الله أن تمثيل المصريين بالخارج يأتي في مقدمة أولوياتها البرلمانية، مشيرة إلى أن دورها يتمحور حول نقل قضاياهم ومشكلاتهم بصدق وموضوعية، والعمل على إيجاد حلول تشريعية وتنفيذية فعالة في مجالات التعليم، والخدمات القنصلية، والاستثمار، مع الحفاظ على الهوية الوطنية لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، لا سيما في ظل التحديات الثقافية التي تواجه الأجيال الجديدة.

تحسين الخدمات القنصلية

وشددت على أن من أولى أولوياتها العملية تحسين الخدمات القنصلية، وتسهيل مسارات الاستثمار للمصريين بالخارج، وحماية حقوقهم وحقوق أسرهم، وتعزيز دورهم كشركاء حقيقيين في التنمية الوطنية.

وأضافت أن رؤيتها لملف المصريين بالخارج تنطلق من إيمان راسخ بدورهم الوطني، قائلة:

«المصريون بالخارج ليسوا فقط تحويلات مالية، بل قوة وطنية حقيقية، وخبرات عالمية، وسفراء لمصر في مختلف دول العالم، ويمتلكون طاقات يجب الاستفادة منها وربطها بشكل مؤسسي بمشروعات الدولة التنموية».

المشكلات التعليمية الخاصة

وأوضحت النائبة أن التعليم يمثل محور اهتمامها الرئيسي، مؤكدة سعيها إلى حل المشكلات التعليمية الخاصة بأبناء المصريين بالخارج، مع ضمان جودة التعليم ومواكبة المعايير الدولية، إلى جانب تضمين المناهج والأنشطة التعليمية ما يعزز الوعي الوطني، ويرسّخ الهوية المصرية، ويربط الأجيال الجديدة بتاريخها وقيمها وثقافتها.

ايجاد فرص عمل والاهتمام بمركز الشباب



قال النائب محمد الدامي عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، رفع كفاءة المنظومه الصحية، والسعي للحصول علي هديه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان حياه كريمة، لادراج مركز الدلنجات ضمن هديه الرئيس.

واكد النائب محمد الدامي، في تصريحات علي هامش استخراج العضوية للفصل التشريعي الثالث (2026-2031) علي ضرورة العمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابيه والمتابعة وتقييم الاداء لكافة المؤسسات الحكومية، والاهتمام بمركز الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية وتفعيل دورها لتكون متنفس لأبناء من الشباب.

واضاف الدامي، أنه سيعمل على توفير قطعه أرض مناسبة لاقامه منطقه صناعيه علي غرار باقي المناطق بمحافظة البحيرة لجذب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، رفع كفاءة المنظومه التموينيه وحصول المواطن علي رغيف عيش مطابق للمواصفات

ووجه النائب محمد الدامي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي جهوده وانحيازة للمواطنين في كافة القضايا، وجهودة في مجال التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

احتياجات كل بيت

واكد النائب "محمد عبدالحميد" عضو مجلس النواب عقب استلامه كارنيه العضوية انه خلال الفترة المقبلة سيكون العمل على عدد من الملفات الحيوية التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وبشكل يومى وهى احتياجات كل بيت مصرى وعلى رأسها ملفات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، والعمل على دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير مناخ أمن للاستثمار وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

الفصل التشريعي الثالث

واضاف " عبدالحميد " ان مجلس النواب الجديد في الفصل التشريعي الثالث سيحمل على عاتقه مسؤوليات كبيرة، مؤكدا أن البرلمان لا يقتصر دوره على سن التشريعات فقط، بل سيمارس دوره الرقابي لمتابعة أداء الحكومة، وضمان حسن تنفيذ السياسات العامة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد بما يحقق حاله رضا لدى الشعب المصرى.

واوضح " عضو مجلس النواب " أن الأولوية التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل ستكون للقوانين الداعمة للاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل بيئة الأعمال، إلى جانب استكمال التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والحرص على التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، والعمل على نقلها بصدق وشفافية إلى الجهات المختصة، مؤكدًا أن النائب الحقيقى هو صوت المواطن داخل البرلمان، وأن خدمة الناس ستظل الهدف الأول فى جميع تحركاته البرلمانية.

الأمين العام لمجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد

كان في استقبال الأعضاء الجدد، المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.

النواب يتسلمون كارنيهات العضوية

وتسلم النواب الفائزون، كارنيهات العضوية وتم استيفاء جميع بيانات العضوية، واستلام التابلت وتفعيله للتمكن من تلقي وإرسال كافة الأدوات البرلمانية فور بدء الفصل التشريعي الثالث.

استقبال النواب المعينين والفائزين في جولة الإعادة لتسليم كارنيهات العضوية

وأكد الأمين العام للمجلس، أن استقبال النواب مستمر لحين الانتهاء من تسليم جميع كارنيهات العضوية وغيرها من الأدوات البرلمانية للأعضاء الجدد.

وفي ذات السياق، أعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس انتهت حتى الثلاثاء الماضي 6 يناير من تسليم 178 نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية وقاموا باستيفاء كافة بيانات العضوية.

استقبال أعضاء مجلس النواب في العاصمة الجديدة

وأكد الأمين العام، أن إجمالي عدد النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن بلغ 494 نائبًا، على مدار 3 أيام.

تسليم كارنيهات العضوية لنواب 14 محافظة

وأشار الأمين العام إلى أن النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية الثلاثاء الماضي من السابق إعلان فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، فضلًا عن النواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات الأحد 4 يناير.

أمانة النواب تتابع نتائج الانتخابات لاستقبال الأعضاء الجدد

وأضاف المستشار أحمد مناع، أن الأمانة العامة لمجلس النواب تتابع أولًا بأول تلقي النتائج من الهيئة الوطنية للانتخابات في باقي الدوائر فور إعلانها من الهيئة مرفقًا بها البيانات المسجلة لدى الهيئة للنواب الفائزين.

