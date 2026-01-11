موعد عرض مسلسل قسمة العدل الحلقة الأولى على قناة ON

18 حجم الخط

يترقب الجمهور بدء عرض مسلسل قسمة العدل خاصة أنه يجمع مجموعة من الأبطال أصحاب الحضور اللافت، إلى جانب استمرار إيمان العاصي في تجربة البطولة المطلقة بعد النجاح الذي حققته في مسلسل برغم القانون وهو ما رفع سقف التوقعات حول العمل الجديد.

وزاد من حماس الجمهور أيضًا البرومو التشويقي للمسلسل، الذي أوحى بأحداث مشوقة وصراع درامي يحمل أبعادا إنسانية واجتماعية، ما دفع كثيرين لاعتبار قسمة العدل من الأعمال المنتظرة.

موعد عرض مسلسل قسمة العدل الحلقة الأولى

ومن المقرر عرض مسلسل قسمة العدل الحلقة الأولى يوم السبت 17 يناير الجاري، وذلك عبر قناة ON E، في تمام الساعة 7:30 مساء، ويترقب الجمهور انطلاق الأحداث لمعرفة ملامح القصة وتفاصيل الشخصيات.

مسلسل قسمة العدل

مسلسل "قسمة العدل" بطولة مجموعة من النجوم من بينهم: رشدى الشامى، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عنانى، خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

يناقش المسلسل العديد من القضايا المهمة فى المجتمع المصرى، منها قضية المساواة فى الميراث بين الذكور والإناث، وما يترتب عليها من أزمات اجتماعية وقانونية، حيث تدور أحداث العمل في قالب درامي مشوق، حيث تتصاعد المواجهات وتتشابك الخيوط لتكشف عن صراعات عائلية محتدمة، تضع الروابط الأسرية فى اختبار حقيقى أمام الرغبات والمصالح المادية.

إيمان العاصي

وتلعب إيمان العاصي خلال العمل شخصية مريم التي تعيش مع زوجها ولكن لظروف خارجة تطلب الطلاق منه، وتعود لمنزل والدها لتسكن مع أشقائها الثلاثة وتعمل في المحاماة، وترفع قضية لمساواتها في الميراث مع إخوتها الذكور، مما يجعل القضية حينها حديث وسائل الصحافة والإعلام.

