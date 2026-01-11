الأحد 11 يناير 2026
حوادث

إحالة سائق سيارة ميكروباص متهم بدهس شاب في الزيتون للمحاكمة

أحالت نيابة الزيتون سائق سيارة ميكروباص، متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع منطقة الزيتون مما أسفر عن مصرعه، للمحاكمة الجنائية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم القتل الخطأ والقيادة برعونة وإهمال وعدم مراعاة اللوائح والقوانين مما تسبب في وفاة المجني عليه.

كان قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله شاب توفي متأثرا بإصابته في حادث سير بأحد شوارع المنطقة.

وبالفحص تبين أنه حال عبور طالب الطريق بمنطقة الزيتون صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن مصرعه وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.


حوادث طرق المرورية

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

