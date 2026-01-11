الأحد 11 يناير 2026
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط شخص بحوزته 80 فرش حشيش وسلاح ناري وذخيرة بالغربية

ضبط شخص بحوزته 80
ضبط شخص بحوزته 80 فرش حشيش
تمكنت أجهزة الشرطة بقرية كفر الشيخ مفتاح بـ مركز السنطة في محافظة الغربية اليوم الأحد من ضبط شخص بحوزته كمية كبيرة من المخدرات وسلاح ناري ومركبة.

محافظ الغربية: نحرص على توفير بيئة آمنة ومحفزة لـ 861 ألف طالب خلال الامتحانات

137 قافلة طبية، حصاد جامعة طنطا خلال 2025

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية بالغربية لمكافحة تجارة المواد المخدرة وحماية المجتمع.

وكان العميد أحمد الخولي مأمور مركز السنطة تلقى معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات بالقرية وبإشرافه تمكن الرائد أحمد رئيس مباحث السنطة من ضبط المتهم وبحوزته 80 فرش حشيش وسلاح ناري وذخيرة وسيارة. 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. 

وأكدت أجهزة الأمن استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة تجار المخدرات والسلاح غير المرخص لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام. 

 إرسال 12 كيلو حشيش للمعمل الكيماوي

وفي واقعة أخرى أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإرسال 12 كيلو من بودر الحشيش ضبطت بحوزة تشكيل عصابي مكون من 4 ركاب، حاولوا تهريبها بمطار القاهرة الدولي إلي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها. 

وكانت سلطات الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي نجحت في ضبط تشكيل مكون من أربعة ركاب مصريين، وبحوزتهم ما يقارب 11.5 كيلو جرام من مادة بودر الحشيش المصنع، ليصل إجمالي ما تم ضبطه خلال شهر ما يقارب 36.5 كيلو جرام من المخدرات المتنوعة.  

