ضبط شخص بحوزته 80 فرش حشيش وسلاح ناري وذخيرة بالغربية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الشرطة بقرية كفر الشيخ مفتاح بـ مركز السنطة في محافظة الغربية اليوم الأحد من ضبط شخص بحوزته كمية كبيرة من المخدرات وسلاح ناري ومركبة.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية بالغربية لمكافحة تجارة المواد المخدرة وحماية المجتمع.

وكان العميد أحمد الخولي مأمور مركز السنطة تلقى معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات بالقرية وبإشرافه تمكن الرائد أحمد رئيس مباحث السنطة من ضبط المتهم وبحوزته 80 فرش حشيش وسلاح ناري وذخيرة وسيارة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت أجهزة الأمن استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة تجار المخدرات والسلاح غير المرخص لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن العام.

إرسال 12 كيلو حشيش للمعمل الكيماوي

وفي واقعة أخرى أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإرسال 12 كيلو من بودر الحشيش ضبطت بحوزة تشكيل عصابي مكون من 4 ركاب، حاولوا تهريبها بمطار القاهرة الدولي إلي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.

وكانت سلطات الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي نجحت في ضبط تشكيل مكون من أربعة ركاب مصريين، وبحوزتهم ما يقارب 11.5 كيلو جرام من مادة بودر الحشيش المصنع، ليصل إجمالي ما تم ضبطه خلال شهر ما يقارب 36.5 كيلو جرام من المخدرات المتنوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.