ستراي كيدز وجي دراجون وجيني يتربعون على عرش جوائز "Golden Disc" في دورتها الـ 40

افتتحت النسخة الأربعون من حفل توزيع جوائز “Golden Disc Awards” العام الجديد بليلة استثنائية استضافها ملعب "تايبيه دوم" مساء أمس السبت الموافق العاشر من يناير، حيث تم تكريم أبرز الألبومات والأغاني الرقمية التي حققت نجاح لافت خلال العام الماضي.

وشهدت نسخة هذا العام تحولا بارزا في هيكلية الجوائز، حيث تمت إضافة جائزة الكبرى ثالثة لتشمل فئة "فنان العام"، إلى جانب الجائزتين التقليديتين لـ "ألبوم العام" و"أغنية العام".

وتضمنت القائمة الأساسية للجوائز 10 ألبومات و10 أغان رقمية، اختير من بينها الفائزون بالجوائز الكبرى.

قائمة الجوائز الكبرى بحفل Golden Disc Awards

حصد النجوم الكبار أرفع أوسمة الحفل لهذا العام، وجاءت النتائج كالتالي:

ألبوم العام: فرقة ستراي كيدز (Stray Kids) عن ألبوم "KARMA".

أغنية العام: الفنان جي دراجون (G-Dragon) عن أغنية "HOME SWEET HOME" بالتعاون مع تاي يانج ودايسونج.

فنان العام: الفنانة جيني (Jennie).

قائمة الفائزين بالجوائز الرئيسية

جائزة أفضل ألبوم ضمت القائمة كل من: NCT WISH، ATEEZ، IVE، RIIZE، ستراي كيدز، جي دراغون، ZEROBASEONE، TXT، SEVENTEEN، وENHYPEN.

أفضل أغنية رقمية (Best Digital Song)، وشملت القائمة: BOYNEXTDOOR، LE SSERAFIM، ALLDAY PROJECT، روزي، جيني، بلاك بينك، ZO ZAZZ، aespa، IVE، وجي دراجون.

الجوائز الفرعية والخاصة

أفضل فنان صاعد: CORTIS، ALLDAY PROJECT.

جائزة الفنان الأكثر شعبية: جين (Jin)، Hearts2Hearts.

أفضل أداء: izna، TWS.

أفضل فرقة: MONSTA X.

جائزة التأثير العالمي: جيني (Jennie).

جيل المستقبل: KiiiKiii.

الخيار الذهبي: ARrC، CLOSE YOUR EYES.

