الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ستراي كيدز وجي دراجون وجيني يتربعون على عرش جوائز "Golden Disc" في دورتها الـ 40

الفائزون بجوائز Golden
الفائزون بجوائز Golden Disc Awards، فيتو
18 حجم الخط

افتتحت النسخة الأربعون من حفل توزيع جوائز “Golden Disc Awards” العام الجديد بليلة استثنائية استضافها ملعب "تايبيه دوم" مساء أمس السبت الموافق العاشر من يناير، حيث تم تكريم أبرز الألبومات والأغاني الرقمية التي حققت نجاح لافت خلال العام الماضي.

وشهدت نسخة هذا العام تحولا بارزا في هيكلية الجوائز، حيث تمت إضافة جائزة الكبرى ثالثة لتشمل فئة "فنان العام"، إلى جانب الجائزتين التقليديتين لـ "ألبوم العام" و"أغنية العام". 

وتضمنت القائمة الأساسية للجوائز 10 ألبومات و10 أغان رقمية، اختير من بينها الفائزون بالجوائز الكبرى.

قائمة الجوائز الكبرى بحفل Golden Disc Awards

حصد النجوم الكبار أرفع أوسمة الحفل لهذا العام، وجاءت النتائج كالتالي:

 ألبوم العام: فرقة ستراي كيدز (Stray Kids) عن ألبوم "KARMA".

أغنية العام: الفنان جي دراجون (G-Dragon) عن أغنية "HOME SWEET HOME" بالتعاون مع تاي يانج ودايسونج.

فنان العام: الفنانة جيني (Jennie).

قائمة الفائزين بالجوائز الرئيسية 

  • جائزة أفضل ألبوم ضمت القائمة كل من: NCT WISH، ATEEZ، IVE، RIIZE، ستراي كيدز، جي دراغون، ZEROBASEONE، TXT، SEVENTEEN، وENHYPEN.
  • أفضل أغنية رقمية (Best Digital Song)، وشملت القائمة: BOYNEXTDOOR، LE SSERAFIM، ALLDAY PROJECT، روزي، جيني، بلاك بينك، ZO ZAZZ، aespa، IVE، وجي دراجون.

الجوائز الفرعية والخاصة

  • أفضل فنان صاعد: CORTIS، ALLDAY PROJECT.
  • جائزة الفنان الأكثر شعبية: جين (Jin)، Hearts2Hearts.
  • أفضل أداء: izna، TWS.
  • أفضل فرقة: MONSTA X.
  • جائزة التأثير العالمي: جيني (Jennie).
  • جيل المستقبل: KiiiKiii.
  • الخيار الذهبي: ARrC، CLOSE YOUR EYES.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Golden Disc Awards ستراي كيدز Stray Kids Jennie جيني جي دراغون
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد واستمرار انخفاض درجات الحرارة

أمم أفريقيا، عمر مرموش يحرز هدف منتخب مصر الأول في شباك كوت ديفوار

بعد تداول 3 أسماء، ما ضوابط انتخاب رئيس مجلس النواب 2026؟

مدرب كوت ديفوار: سقطنا في فخ الخبرة المصرية.. والأهداف التي استقبلناها غير مقبولة

أمم أفريقيا، شاهد أهداف مباراة مصر وكوت ديفوار في الشوط الأول

أمم أفريقيا، موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كان 2025

الموت يفجع الفنان محمد رمضان

شاهد، بكاء وحسرة لاعبي كوت ديفوار بعد الخسارة أمام منتخب مصر بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم لعب القمار بالمنام وعلاقته بالفساد والمشاكل في التجارة

محمد القلاجي يتصدر الحلقة 18 من «دولة التلاوة» وخروج محمد ماهر

المزيد
الجريدة الرسمية