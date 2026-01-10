قطع المياه بالمحلة الكبرى لمدة 6 ساعات لهذا السبب

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عن قطع مياه الشرب مؤقتًا عن مدينة المحلة الكبرى وذلك نظرا لأعمال الإحلال والتجديد لخطوط المياه الرئيسية.



وأوضح بيان شركة مياة الغربية أن أعمال الإحلال شملت خط مياه قطر 10 بوصة بشارع الجلاء بداية من منطقة دوران محب وحتى منطقة محلة البرج وأبو دراع حيث تم الانتهاء من ربط هذا الخط على شبكة المياه ونقل توصيلات المشتركين عليه.



وأضاف البيان أنه سيتم البدء في أعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 24 بوصة ما سيؤدي إلى انقطاع المياه عن شارع الجلاء من دوران محب وحتى أبو دراع مع ضعف المياه بباقي مناطق حي أول المحلة وذلك لإنجاز أعمال الربط بشكل كامل.



وأوضحت الشركة أن موعد الانقطاع بالمحلة الكبري سيكون من الساعة 12 منتصف الليل يوم السبت 10 يناير وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد 11 يناير لمدة 6 ساعات داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.

محافظ الغربية يستجيب لمطالب المواطنين بإنشاء دورات مياه بموقف الجلاء

استكمل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية على أرض الواقع.

حيث أجرى محافظ الغربية جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال تطوير كورنيش محور محلة منوف بمدينة طنطا والتي تُنفذ بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري للمحاور الحيوية داخل عاصمة المحافظة بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية للمواطنين.

وخلال الجولة أوضح محافظ الغربية أن مشروع تطوير الكورنيش يمتد بطول 2000 متر بداية من كوبري قحافة وحتى كوبري كلية الهندسة ويشمل إنشاء ممشى حضاري متكامل على جانبي ترعة القاصد إلى جانب تنفيذ مسطحات خضراء وتطوير شامل لشبكات المرافق والخدمات مع إعادة تنظيم الحركة المرورية بالمحور لتحقيق سيولة مرورية أفضل وتخفيف التكدسات مؤكدا أن المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير المحاور الرئيسية وربطها بشكل حضاري يليق بمدينة طنطا وأهالي الغربية.

