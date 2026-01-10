الأحد 11 يناير 2026
محافظات

قطع المياه بالمحلة الكبرى لمدة 6 ساعات لهذا السبب

انقطاع المياة
انقطاع المياة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عن قطع  مياه الشرب مؤقتًا عن مدينة المحلة الكبرى وذلك نظرا لأعمال الإحلال والتجديد لخطوط المياه الرئيسية.
 

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية في الغربية

137 قافلة طبية، حصاد جامعة طنطا خلال 2025

وأوضح بيان شركة مياة الغربية أن أعمال الإحلال شملت خط مياه قطر 10 بوصة بشارع الجلاء بداية من منطقة دوران محب وحتى منطقة محلة البرج وأبو دراع حيث تم الانتهاء من ربط هذا الخط على شبكة المياه ونقل توصيلات المشتركين عليه.
 

وأضاف البيان أنه سيتم البدء في أعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 24 بوصة ما سيؤدي إلى انقطاع المياه عن شارع الجلاء من دوران محب وحتى أبو دراع مع ضعف المياه بباقي مناطق حي أول المحلة وذلك لإنجاز أعمال الربط بشكل كامل.
 

وأوضحت الشركة أن موعد الانقطاع بالمحلة الكبري سيكون من الساعة 12 منتصف الليل يوم السبت 10 يناير وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد 11 يناير  لمدة 6 ساعات داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.

 

محافظ الغربية يستجيب لمطالب المواطنين بإنشاء دورات مياه بموقف الجلاء

 

استكمل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية على أرض الواقع.

 

حيث أجرى محافظ الغربية جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال تطوير كورنيش محور محلة منوف بمدينة طنطا والتي تُنفذ بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري للمحاور الحيوية داخل عاصمة المحافظة بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية للمواطنين.

 

وخلال الجولة أوضح محافظ الغربية أن مشروع تطوير الكورنيش يمتد بطول 2000 متر بداية من كوبري قحافة وحتى كوبري كلية الهندسة ويشمل إنشاء ممشى حضاري متكامل على جانبي ترعة القاصد إلى جانب تنفيذ مسطحات خضراء وتطوير شامل لشبكات المرافق والخدمات مع إعادة تنظيم الحركة المرورية بالمحور لتحقيق سيولة مرورية أفضل وتخفيف التكدسات مؤكدا أن المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير المحاور الرئيسية وربطها بشكل حضاري يليق بمدينة طنطا وأهالي الغربية.

