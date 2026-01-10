السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الهيئة الوطنية: نسبة المشاركة في انتخابات الـ27 دائرة الملغاة 32.41%

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي
18 حجم الخط

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إحصائيات المشاركة في الانتخابات ب 27 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي داخل مصر وخارجها.  

وأكد أن نسبة المشاركة بلغت 32.41%، وذلك على النحو التالي:

بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين 69 مليونًا و891 ألفًا و913 ناخبًا، فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في جميع الدوائر 22 مليونًا و657 ألفًا و211 ناخبًا.  

وأوضح أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 21 مليونًا و150 ألف صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليونًا و506 آلاف و555 صوتًا.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن عمل الهيئة لا يتوقف بانتهاء الاستحقاق الانتخابي، مشددًا على أن الدور الأهم للهيئة يتمثل في توعية وتثقيف الناخبين، وكذلك الأحزاب والائتلافات السياسية. وأكد أنه يجري الإعداد لإطلاق برامج جديدة وقوافل توعوية في القرى، بهدف ترسيخ المشاركة السياسية كثقافة شعبية مستدامة، لا تقتصر على يوم الاقتراع فقط. 

وأشار إلى أن الهيئة ستقدم برامج تدريبية لمسؤولي الأحزاب حول آليات إعداد القوائم الانتخابية، بما يسهم في تلافي الأخطاء التي شابت بعض القوائم وتسببت في استبعادها خلال مراحل الفحص.

ووجه المستشار حازم بدوي، رسالة إلى النواب الفائزين بثقة المواطنين: «إنكم تحملون أمانة ثقيلة ستُسألون عنها أمام الله قبل الشعب، ونسأل الله أن يوفقكم لما فيه خير الوطن والمواطن». 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاصوات الصحيحة الاستحقاق الانتخابي الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
ads

الأكثر قراءة

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم (تحديث لحظي)

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

مؤشر الذهب العالمي يستقر عند 4500 دولار للأوقية

خدمات

المزيد

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بالحصول على رزق وفير وخير كبير

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية