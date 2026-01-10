الهيئة الوطنية: نسبة المشاركة في انتخابات الـ27 دائرة الملغاة 32.41%

18 حجم الخط

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إحصائيات المشاركة في الانتخابات ب 27 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي داخل مصر وخارجها.

وأكد أن نسبة المشاركة بلغت 32.41%، وذلك على النحو التالي:

بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين 69 مليونًا و891 ألفًا و913 ناخبًا، فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في جميع الدوائر 22 مليونًا و657 ألفًا و211 ناخبًا.

وأوضح أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 21 مليونًا و150 ألف صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليونًا و506 آلاف و555 صوتًا.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن عمل الهيئة لا يتوقف بانتهاء الاستحقاق الانتخابي، مشددًا على أن الدور الأهم للهيئة يتمثل في توعية وتثقيف الناخبين، وكذلك الأحزاب والائتلافات السياسية. وأكد أنه يجري الإعداد لإطلاق برامج جديدة وقوافل توعوية في القرى، بهدف ترسيخ المشاركة السياسية كثقافة شعبية مستدامة، لا تقتصر على يوم الاقتراع فقط.

وأشار إلى أن الهيئة ستقدم برامج تدريبية لمسؤولي الأحزاب حول آليات إعداد القوائم الانتخابية، بما يسهم في تلافي الأخطاء التي شابت بعض القوائم وتسببت في استبعادها خلال مراحل الفحص.

ووجه المستشار حازم بدوي، رسالة إلى النواب الفائزين بثقة المواطنين: «إنكم تحملون أمانة ثقيلة ستُسألون عنها أمام الله قبل الشعب، ونسأل الله أن يوفقكم لما فيه خير الوطن والمواطن».

