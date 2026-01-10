وزيرا التخطيط والزراعة يصلان أسوان لتفقد مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة

18 حجم الخط

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى محافظة أسوان، وكان في استقبالهم اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وذلك في جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالمحافظة، وتفقد أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL.

وتأتي الزيارة في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بتنمية محافظات الصعيد، وذلك بهدف إحداث تنمية حقيقية من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق للمواطن بالصعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويهدف مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، إلى المساهمة في زيادة معدلات الأمن الغذائي في مصر، فضلًا عن دعم صغار المزارعين لزيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع.

ويغطي المشروع عددا من المناطق المستهدفة بصعيد مصر، تتضمن 12 قرية بمحافظة أسوان، و15 قرية بمحافظتي بني سويف والمنيا، و3 قرى بمحافظة كفر الشيخ.

رانيا المشاط: تطبيق دليل “خطة التنمية المستجيبة للنوع” لتمكين ذوي الهمم

واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لبحث سبل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري، والمقرر إطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت «دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع»، ويعد الأول من نوعه، الذي يمثل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة) في الخطط والبرامج التنموية، من خلال تحديد احتياجات هذه الفئات، ورصد الفجوات التنموية بينها، وبالتالي توجيه الإنفاق العام لتلبية هذه الفجوات.

