سيول تنفي الاتهامات الكورية الشمالية باستهداف أراضيها بطائرات مسيرة

نفى وزير الدفاع الكوري الجنوبي "آن جيو-بيك"، اليوم السبت، تورط الجيش الكوري الجنوبي في توغل الطائرات المسيرة المزعوم من قبل كوريا الشمالية في سبتمبر من العام الماضي.

ونقلت وكالة "يونهاب" على جيو-بيك قوله إن الطائرات المسيرة المعنية ليست من الطرازات التي يستخدمها الجيش الكوري الجنوبي، مضيفا أن "ادعاءات كوريا الشمالية غير صحيحة على الإطلاق".

بيونجيانج تهدد سيول بدفع الثمن

واليوم السبت، أعلنت كوريا الشمالية أنها أسقطت فوق أراضيها طائرة مسيرة أطلقتها كوريا الجنوبية في مطلع يناير، محذرة من أن سيول "ستدفع ثمنا باهظا" لهذا التوغل.

وقال ناطق عسكري كوري شمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن "بيونجيانج رصدت هدفا جويا "يتحرك شمالا" قرب مقاطعة جانجهوا الكورية الجنوبية، وأسقطته قرب مدينة كايسونج الكورية الشمالية الواقعة على الحدود، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويفصل مقاطعة جانجهوا في شمال غرب سيول، عن كوريا الشمالية مصب نهر هان الذي يقل عرضه عن 2 كيلومتر في بعض الأماكن.

المسيرة الكورية الجنوبية التقطت صورا عسكرية

وبحسب كوريا الشمالية، فإن "الطائرة المسيرة كانت مزودة بأجهزة مراقبة، وأظهر تحليل حطامها أنها التقطت صورا لأهداف عسكرية مهمة في كوريا الشمالية، بينها المناطق الحدودية.

وأضاف: هذه الصور تعد دليلا قاطعا على أن الطائرة المسيرة دخلت المجال الجوي للجمهورية الكورية الشمالية بهدف مراقبة أراضينا واستطلاعها.

اتهامات هي الأولى منذ يونيو 2025

وهذه المرة الأولى التي تتهم فيها كوريا الشمالية كوريا الجنوبية باختراق مجالها الجوي منذ تولي الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج السلطة في يونيو 2025، متعهدا بخفض التوترات مع بيونجيانج.

وتحقق النيابة العامة في كوريا الجنوبية حاليا في اتهامات للرئيس السابق يون سوك يول بأمره الجيش إطلاق مسيّرات فوق بيونغ يانغ في أواخر العام 2024، بهدف استفزاز رد عسكري من جانب كوريا الشمالية كان يمكن أن يبرّر إعلان «يون» فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.

