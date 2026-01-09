الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السفارة المصرية بمالي تنجح في إعادة مواطنين عالقين بإحدى المدن البعيدة عن العاصمة

الاثنين المصريين
الاثنين المصريين العائدين من باماكو، فيتو
18 حجم الخط

 تكللت جهود السفارة المصرية في مالي في تنظيم وتأمين عودة اثنين من المواطنين المصريين كانا عالقين في مركز كينيابا الواقع على بعد ٣٥٠ كم من العاصمة باماكو، وذلك بعد تنسيق مكثف مع السلطات المالية وقيادة القوات الجوية المالية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة واليومية لأوضاع الجالية المصرية في مالي.

 

الخارجية تدعو المصريين المقيمين والمتواجدين في مالي إلى الالتزام التام بتعليمات وقوانين السلطات المحلية

 وتجدد وزارة الخارجية عبر السفارة المصرية في باماكو، دعوتها لجميع المواطنين المصريين المقيمين والمتواجدين في مالي إلى الالتزام التام بتعليمات وقوانين السلطات المحلية، وحمل الأوراق الثبوتية بشكل دائم، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مع تجنب السفر أو التنقل خارج العاصمة، أو بين المدن والأقاليم الأخرى في الوقت الراهن حفاظًا على سلامتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السفارة المصرية في باماكو المصرية في مالي مركز كينيابا

مواد متعلقة

تفاصيل الاتصال الهاتفى بين وزير الخارجية ومفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط

وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة مستجدات الأوضاع بغزة واليمن والسودان والصومال

وزير الخارجية: ورثنا عن الآباء المؤسسين قدسية الحدود ولن نتساهل مع الاعتراف بإقليم أرض الصومال

تفاصيل جلسة مشاورات بين وزير الخارجية ونظيره العماني بالقاهرة (صور)
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 65 دقيقة في كأس أمم إفريقيا (فيديو وصور)

المغرب يهزم الكاميرون 2-0 وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو وصور)

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 30 دقيقة بكأس أمم إفريقيا 2025

المغرب يبحث عن الهدف الثاني أمام الكاميرون بعد مرور 70 دقيقة

صيباري يعزز تقدم المغرب أمام الكاميرون 2-0 في أمم أفريقيا

المغرب يتقدم على الكاميرون بهدف دياز في الشوط الأول (فيديو)

مفاجأة بخروج هذا المتسابق، نتيجة حلقة اليوم الجمعة من “دولة التلاوة”

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الألومنيوم عالميا اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بالنجاة من الأعداء

مفاجأة بخروج هذا المتسابق، نتيجة حلقة اليوم الجمعة من “دولة التلاوة”

رغم مرضه، ظهور مميز للطفل عمر علي في حلقة "دولة التلاوة" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية