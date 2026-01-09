السفارة المصرية بمالي تنجح في إعادة مواطنين عالقين بإحدى المدن البعيدة عن العاصمة

18 حجم الخط

تكللت جهود السفارة المصرية في مالي في تنظيم وتأمين عودة اثنين من المواطنين المصريين كانا عالقين في مركز كينيابا الواقع على بعد ٣٥٠ كم من العاصمة باماكو، وذلك بعد تنسيق مكثف مع السلطات المالية وقيادة القوات الجوية المالية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة واليومية لأوضاع الجالية المصرية في مالي.

الخارجية تدعو المصريين المقيمين والمتواجدين في مالي إلى الالتزام التام بتعليمات وقوانين السلطات المحلية

وتجدد وزارة الخارجية عبر السفارة المصرية في باماكو، دعوتها لجميع المواطنين المصريين المقيمين والمتواجدين في مالي إلى الالتزام التام بتعليمات وقوانين السلطات المحلية، وحمل الأوراق الثبوتية بشكل دائم، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مع تجنب السفر أو التنقل خارج العاصمة، أو بين المدن والأقاليم الأخرى في الوقت الراهن حفاظًا على سلامتهم.

