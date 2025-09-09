توابع قرار "أوبك+"، ارتفاع جديد لأسعار النفط وخام برنت يتجاوز الـ 66 دولارا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن قررت مجموعة «أوبك+» زيادة الإنتاج بما يقل عن توقعات المتعاملين في السوق، في حين استمر دعم الأسعار من جراء المخاوف إزاء تقلص المعروض بسبب احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وارتفع خام برنت 22 سنتًا، أو 0.33 في المئة، إلى 66.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت جرينتش.

بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا، أو 0.39 في المئة، إلى 62.50 دولار للبرميل.



واتفق ثمانية أعضاء في «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها، يوم الأحد على زيادة الإنتاج اعتبارا من أكتوبر بمقدار 137 ألف برميل يوميا.

ويقل هذا كثيرا عن الزيادات الشهرية التي بلغت نحو 555 ألف برميل يوميًّا لشهري سبتمبر وأغسطس، و411 ألف برميل يوميا لشهري يوليو ويونيو. كما أنها أقل مما توقعه بعض المحللين.

وقال كبير محللي السلع الأولية لدى «إيه.إن.زد» دانيال هاينز في مذكرة للعملاء اليوم الثلاثاء إن خطوة «أوبك+» «تمثل تراجعا عن التخفيضات التي كان من المقرر أن تظل سارية حتى نهاية عام 2026، بعد العودة السريعة للشريحة السابقة من البراميل المعلقة خلال الأشهر القليلة الماضية».

كما تلقت الأسعار دعما من تكهنات بفرض المزيد من العقوبات على روسيا بعدما شنت أكبر هجوم جوي على أوكرانيا مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى للحكومة في كييف.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد للانتقال إلى مرحلة ثانية من القيود.

وزار كبير مسؤولي العقوبات في الاتحاد الأوروبي واشنطن مع فريق من الخبراء لمناقشة ما سيكون أول إجراءات منسقة عبر المحيط الأطلسي ضد روسيا منذ عودة ترامب إلى منصبه.

ومن شأن فرض المزيد من العقوبات على موسكو أن يقلل من إمداداتها النفطية إلى الأسواق العالمية، مما قد يدعم ارتفاع أسعار النفط.

وتجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل، ويرى المتعاملون أن هناك فرصة 89.4 في المئة لأن تخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تراجع تكاليف اقتراض المستهلكين ويمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

