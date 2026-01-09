عقوبة التبرع بالدم من غير اللائق طبيا وفق القانون

18 حجم الخط

التبرع بالدم، أحد أهم الإجراءات الإنسانية التي تعتمد عليها المنظومة الصحية في إنقاذ آلاف المرضى سنويًّا، إلا أن المشرِّع المصري تعامل مع هذا الملف بحزم، واضعًا إطارًا قانونيًّا صارمًا يضمن سلامة الدم المتداول ويحمي صحة المواطنين من أي مخاطر ناتجة عن التبرع غير الآمن.



ووضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم (8) لسنة 2021، شروط التبرع بالدم والبلازما، مؤكدًا أن التبرع يجب أن يتم من خلال متبرع لائق طبيًا، وبعد الخضوع للفحوصات والتحاليل الطبية المعتمدة، وبما يضمن عدم الإضرار بالمتبرع أو المتلقي.

ونص القانون صراحة على حظر الحصول على دم أو بلازما من أي شخص غير مستوفٍ للشروط الطبية، حيث جاء في مواده أن التبرع لا يُقبل إلا إذا ثبتت لياقة المتبرع صحيًا، وأن أي مخالفة لذلك تُعد إخلالًا جسيمًا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.



وأقرر المشرّع عقوبات رادعة، إذ نص القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًّا، في مخالفة واضحة تهدف إلى ردع أي تهاون أو استغلال قد يهدد سلامة المرضى.



كما شدد القانون على مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، بما يعكس خطورة الجريمة المرتكبة وتأثيرها المباشر على الصحة العامة، خاصة إذا ترتب على التبرع غير المشروع أضرار صحية جسيمة أو نقل أمراض معدية.



ولم يقتصر القانون على مساءلة المتبرع أو الجهة المتلقية فحسب، بل حمّل الجهات الطبية ومراكز تجميع الدم مسؤولية الالتزام الكامل بإجراءات الفحص والتحقق، مؤكدًا أن أي تقصير أو تجاوز في تطبيق المعايير الطبية المعتمدة يعرّض القائمين على تلك الجهات للمساءلة القانونية والإدارية.



كما حظر القانون بشكل قاطع الحصول على أي مقابل مادي نظير التبرع بالدم أو البلازما، معتبرًا أن التبرع يجب أن يكون تطوعيًا خالصًا، وأي مخالفة لذلك تُعد جريمة تستوجب العقاب وفقًا لأحكام القانون.



ويهدف هذا التشريع إلى تحقيق التوازن بين تشجيع ثقافة التبرع بالدم، وضمان أعلى درجات الأمان الصحي، ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تؤدي إلى الإضرار بحياة المرضى أو استغلال احتياجهم للعلاج.

