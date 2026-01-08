الخميس 08 يناير 2026
مصر تعرب عن تقديرها لجهود الدولة اللبنانية في بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها

أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية في سبيل بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، مرحبة بإعلان إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، في خطوة تعكس التزامًا واضحًا بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية.

حماية استقرار لبنان ووحدته

وتؤكد مصر أن هذه الخطوة تمثل مسارًا وطنيًا مسئولًا يهدف إلى حماية استقرار لبنان ووحدته، وتعزيز سيادة القانون، بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أهمية انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية

وتشدد مصر على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ الخاص بوقف الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف، والالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١ دون انتقائية، وتجدد رفضها الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة وسيادة وسلامة الأراضي اللبنانية، وتؤكد على أهمية انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.

