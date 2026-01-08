الخميس 08 يناير 2026
أخبار مصر

تعيين 49 طبيبا مقيما للعمل بمستشفى طب أسنان القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، قرارا بتعيين 49 طبيبًا مقيمًا من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف طب الأسنان، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد 3 سنوات، بهدف دعم مستشفى طب الأسنان التعليمي لتحسين مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها، للمساهمة في جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية.

وشملت تخصصات الأطباء الذين تم تعيينهم، تقويم الأسنان، وأشعة الفم والوجه والفكين، وعلاج الجذور، والعلاج التحفظي للأسنان، والاستعاضة الصناعية لطب الاسنان، والاستعاضة السنية المثبتة، وجراحة الفم والوجه والفكين، وطب أسنان الأطفال والصحة العامة للفم والأسنان، وطب الفم وأمراض اللثة والتشخيص.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة قد أعلنت في سبتمبر 2025 عن حاجتها لشغل 49 وظيفة طبيب مقيم أسنان للعمل بمستشفى طب الأسنان التعليمي، وذلك ضمن المجموعة الوظيفية التخصصية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فى ضوء القواعد التى وضعتها الجامعة  لشغل هذه الوظائف.

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة القاهرة عن انطلاق معسكر بناة المستقبل – NextGen Founder، إحدى المبادرات النوعية الهادفة إلى تمكين الطلاب الطموحين وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات واقعية قابلة للنمو والتأثير.

ويأتي إطلاق هذا المعسكر تأكيدًا جديدًا على الدور الريادي لجامعة القاهرة، وفي إطار قبول تحالف «الجامعة الريادية» ضمن المبادرة التنافسية الرئاسية «تحالف وتنمية» التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يجسد توجه الدولة نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة. 

