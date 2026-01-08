ترامب يكشف عن محادثة مع الرئيس الكولومبي تمهد لاجتماع في البيت الأبيض

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثة مع نظيره الكولومبي جوستافو بيترو، في تطور يُظهر محاولة لتهدئة خلافات علنية حادة دارت بين الزعيمين مؤخرًا.



وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "كان لي شرف كبير بالتحدث مع الرئيس جوستافو بيترو، الذي اتصل لتوضيح الوضع المتعلق بالمخدرات، وكذلك الخلافات الأخرى التي نشأت بيننا"، وأضاف: "قدرت اتصاله ونبرة المحادثة، وأتطلع للقائه في المستقبل القريب".

وكشف ترامب عن تحضيرات لعمل لقاء رفيع المستوى، قائلًا: "يجري حاليًّا إعداد ترتيبات بين وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخارجية الكولومبي. سيعقد الاجتماع في البيت الأبيض بواشنطن".

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من موجة اتهامات متبادلة. فقد سبق أن دعا الرئيس الكولومبي بيترو ترامب علنا إلى التوقف عن نشر اتهامات ضده، ونفى أي صلة له بقضايا المخدرات.

وكتب بيترو على منصة "إكس": "أرفض بشدة تصريحات ترامب الناتجة عن عدم الاطلاع. اسمي غير موجود في أي قضية مخدرات على مدى 50 عامًا - لا في الماضي ولا الآن. توقف عن الافتراء عليّ، سيد ترامب".

وكان ترامب قد صرح للصحفيين بأن بيترو "يصنع الكوكايين"، وحثه على "أن يكون أكثر حذرا"، جاءت هذه التصريحات في أعقاب الإعلان الأمريكي عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

وفي رده السابق، شدد بيترو على استقلالية القضاء الكولومبي، مشيرا إلى أنه يخضع لسيطرة خصومه السياسيين، وبالتالي لا يمكن استخدامه لإخفاء جرائم. وأكد أن جميع المواد المتعلقة بتجار المخدرات موجودة في الأرشيفات المفتوحة للمحاكم.

واختتم بيترو منشوره السابق بتوجيه النصح لترامب: "أنت لا تقرأ التاريخ الكولومبي، وبالتالي تتعرض انتقاداتك للفشل.. لا تبحثوا عن تجار المخدرات حيث لا يوجد سوى مناضلين حقيقيين من أجل الديمقراطية والحرية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.