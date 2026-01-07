الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

125.57 جنيه، سعر الدينار البحريني في بنك قطر QNB

سعر الدينار البحريني
سعر الدينار البحريني
18 حجم الخط

سعر الدينار البحريني، شهد سعر صرف الدينار البحريني استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك.

 سعر الدينار البحريني 
 سعر الدينار البحريني، فيتو 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 125.20 جنيها للشراء، 125.58 جنيها للبيع. 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك قطر QNB 

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك قطر QNB نحو 122.35 جنيها للشراء، 125.57 جنيها للبيع.

 

سعر الدينار البحريني 
سعر الدينار البحريني، فيتو 

الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين

الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي.

ويُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.

تم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

ويُعتبر الدينار من العملات التي تعكس متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.

دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.

خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.

عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنوك المصرية البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى الدينار البحريني في البنك الدينار البحريني امام الجنيه الدينار الدينار البحريني سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري سعر الدينار البحريني سعر الدينار

مواد متعلقة

66.87 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الأربعاء

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء 7-1-2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على توتنهام بثنائية في الشوط الأول

الدوري الانجليزي، تعادل سلبي بين كريستال بالاس وأستون فيلا بالشوط الأول

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل ضد ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي، فيرونا يتقدم على نابولي بثنائية في الشوط الأول

نابولي يخطف تعادلا مثيرا 2/2 أمام فيرونا في الدوري الإيطالي

ما بين السيجار والكبريت والفواكه تتعدد أنواع قمر الدين، والأغلى بـ 370 جنيهًا

شاب ينهي حياته بالقفز من الطابق الرابع بالهرم

البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

66.87 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يرد على من يحرمون تهنئة غير المسلمين بأعيادهم (فيديو)

ما حكم صلاة الرغائب في شهر رجب؟ الإفتاء توضح

شق صدر النبي ومواصفات البراق، مشاهد من رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية