منع فيلم نيكول كيدمان Babygirl من العرض في الدول العربية

Babygirl، كشفت تقارير صحفية، أن فيلم النجمة نيكول كيدمان الجديد "Babygirl"، لن يتم عرضه في سينمات الدول العربية.

وأوضحت التقارير، أن الفيلم تم منعه من العرض في الدول العربية، بسبب تضمنه العديد من المشاهد الجنسية المثلية، وهو ما يتعارض، مع التقاليد والعادات العربية.

وعرض فيلم Babygirl، للمرة الأولي، ضمن فاعليات الدورة ٨١، لمهرجان فينيسا السينمائي الدولي، وحازت الممثلة نيكول كيدمان، علي جائزة كأس فولبي كأفضل ممثلة في المهرجان، بسبب دورها في الفيلم.

تفاصيل فيلم Babygirl

Babygirl، هو فيلم إثارة أمريكي، من تأليف وإخراج وإنتاج هالينا راين، وبطولة نيكول كيدمان، وهاريس ديكنسون، وصوفي وايلد، وأنطونيو بانديراس.

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