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ثقافة وفنون

25 أبريل عرض فيلم Babygirl على منصة ماكس

Babygirl، فيتو
Babygirl، فيتو

Babygirl، أعلنت منصة ماكس، عن عرضها فيلم "Babygirlـ بيبي جيرل"، للنجمة نيكول كيدمان، علي منصتها حصريا، بتاريخ 25 أبريل المقبل، وذلك بعد عرضه في 121 دار عرض. 

وافتتح فيلم Babygirl، المصنف للبالغين فقط، والذي تدور أحداثه حول مديرة مغرمة بمتدربة، يوم عيد الميلاد، وحقق إيرادات محلية بلغت 28.1 مليون دولار، وعالمية بلغت 63.8 مليون دولار، بتكلفة إنتاج بلغت 20 مليون دولار. 

 

منع فيلم نيكول كيدمان Babygirl من العرض في الدول العربية

 ومُنع فيلم النجمة نيكول كيدمان الجديد "Babygirl"، من العرض في صالات السينما بالدول العربية.

 

وأوضحت تقارير صحفية، أن الفيلم تم منعه من العرض في الدول العربية، بسبب تضمنه العديد من المشاهد الجنسية المثلية، وهو ما يتعارض، مع التقاليد والعادات العربية.

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وعرض فيلم Babygirl، للمرة الأولى، ضمن فعاليات الدورة ٨١، لمهرجان فينيسا السينمائي الدولي، وحازت الممثلة نيكول كيدمان، علي جائزة كأس فولبي كأفضل ممثلة في المهرجان، بسبب دورها في الفيلم.

 

تفاصيل فيلم Babygirl

Babygirl، هو فيلم إثارة أمريكي، من تأليف وإخراج وإنتاج هالينا راين، وبطولة نيكول كيدمان، وهاريس ديكنسون، وصوفي وايلد، وأنطونيو بانديراس. 

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منع فيلم نيكول كيدمان Babygirl من العرض في الدول العربية

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