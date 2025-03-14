25 أبريل عرض فيلم Babygirl على منصة ماكس

Babygirl، أعلنت منصة ماكس، عن عرضها فيلم "Babygirlـ بيبي جيرل"، للنجمة نيكول كيدمان، علي منصتها حصريا، بتاريخ 25 أبريل المقبل، وذلك بعد عرضه في 121 دار عرض.

وافتتح فيلم Babygirl، المصنف للبالغين فقط، والذي تدور أحداثه حول مديرة مغرمة بمتدربة، يوم عيد الميلاد، وحقق إيرادات محلية بلغت 28.1 مليون دولار، وعالمية بلغت 63.8 مليون دولار، بتكلفة إنتاج بلغت 20 مليون دولار.

منع فيلم نيكول كيدمان Babygirl من العرض في الدول العربية

ومُنع فيلم النجمة نيكول كيدمان الجديد "Babygirl"، من العرض في صالات السينما بالدول العربية.

وأوضحت تقارير صحفية، أن الفيلم تم منعه من العرض في الدول العربية، بسبب تضمنه العديد من المشاهد الجنسية المثلية، وهو ما يتعارض، مع التقاليد والعادات العربية.

وعرض فيلم Babygirl، للمرة الأولى، ضمن فعاليات الدورة ٨١، لمهرجان فينيسا السينمائي الدولي، وحازت الممثلة نيكول كيدمان، علي جائزة كأس فولبي كأفضل ممثلة في المهرجان، بسبب دورها في الفيلم.

تفاصيل فيلم Babygirl

Babygirl، هو فيلم إثارة أمريكي، من تأليف وإخراج وإنتاج هالينا راين، وبطولة نيكول كيدمان، وهاريس ديكنسون، وصوفي وايلد، وأنطونيو بانديراس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.