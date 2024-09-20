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صحة الإسكندرية: مبادرة بداية ضمان لصحة أفضل لكل المصريين

الدكتورة غادة ندا
الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فيتو

أكدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري من خلال برنامج متكامل بالتنسيق بين جميع جهات الدولة متمثلة في الصحة، والتعليم، والأوقاف، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة وغيرها لتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين جودة حياة جميع المواطنين خلال المراحل العمرية المختلفة بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة، اتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

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وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن هناك بعض المحاور خطة العمل والتي تضمنت إتاحة الخدمات الصحية خلال الفترة المسائية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بما يتناسب معهم ومن خلال العيادات المتنقلة للقوافل الطبية في المناطق الأكثر احتياجًا وايضًا تكثيف خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة (١٠٠ مليون صحة) للاكتشاف المبكر عن الأمراض لضمان صحة أفضل لكل المصريين. 

وأضافت أن ذلك لتكثيف خدمات الاكتشاف المبكر للإعاقات والاضطرابات النمائية وصعوبات التعلم للأطفال في السن المدرسي والتدخل المبكر في الحالات التي يتم اكتشافها، ومن أجل ضمان صحة أفضل للأجيال القادمة وتحسين خصائص السكان.

وشددت  ندا على تكثيف العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الأسرة المصرية "الألف يوم الذهبية" من خلال العمل بغرف المشورة الأسرية بالوحدات الصحية والمستشفيات وكذلك الاهتمام بمبادرة صحة الأم والجنين ومشورة الرضاعة الطبيعية وإتاحة صرف الألبان الصناعية في الحالات الموصوف لها.

كما تطرقت وكيل وزارة الصحة، على الاهتمام بالصحة الإنجابية وتكثيف خدمات التوعية والمشورة وكذلك اتاحة وسائل تنظيم الأسرة من خلال العيادات الثابتة والمتحركة، كما تم مناقشة التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة بالمحافظة لتكثيف خدمات التوعية الصحية وتصحيح كل المفاهيم الصحية المغلوطة والتوجيه للاستفادة بالخدمات الصحية للمواطنين من كل الأعمار.

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الاسكندرية صحة صحه الإسكندرية

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