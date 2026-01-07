الأربعاء 07 يناير 2026
ثقافة وفنون

الليلة، عرض آخر حلقة من مسلسل سنجل ماذر فاذر

أبطال سنجل ماذر فاذر،
أبطال سنجل ماذر فاذر، فيتو
تعرض الليلة آخر حلقات مسلسل سنجل ماذر فاذر عبر منصة شاهد، بعد رحلة درامية لفتت الانتباه منذ البداية بطرحها المختلف لقضايا ما بعد الطلاق في إطار إنساني خفيف لا يخلو من الكوميديا. 

ومع تصاعد الأحداث وتزايد ارتباط الجمهور بالشخصيات، يترقب المتابعون نهاية الحكاية لمعرفة كيف ستحسم العلاقات المتشابكة.

موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر الحلقة الأخيرة

ومن المقرر عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر الحلقة الأخيرة اليوم الأربعاء عبر منصة شاهد، وذلك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، و10 مساء بتوقيت السعودية.

ويحظى المسلسل بتفاعل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالقصة إلى جانب التوازن بين الكوميديا والبعد الإنساني، ما جعله من الأعمال التي نجحت في لفت الأنظار منذ عرض حلقاته الأولى.

تفاصيل مسلسل سنجل ماذر فاذر 

مسلسل سنجل ماذر فاذر ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.  

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.   

الجريدة الرسمية