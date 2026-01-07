تعرف على خدمات القومي لذوي الإعاقة لأبنائه أصحاب البصيرة

18 حجم الخط

أثمرت جهود الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،عن تقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين/ ضعاف البصر) بطريقة برايل للتيسير عليهم في تلقي خدماتهم الحكومية.

وشهد ملف الشمول المالي تنسيقًا بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والبنك المركزي وكذا البنوك المحلية توفير ماكينات الصراف الآلي بأرقام بارزة بطريقة برايل بجانب تفعيل فتح الحسابات الشخصية والخدمات المصرفية بطريقة برايل للتيسير على الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية لقراءة البيانات وتيسير التوقيع عليها.

كما كان للمجلس دورًا بارزًا في التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات في طباعة نموذج بطاقات إرشادية لتيسير عملية التصويت والمشاركة السياسية بطريقة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتم تعميمه أيضًا في اللجان الانتخابية بالخارج، حيث تم تنفيذ هذا النموذج الإرشادي للانتخاب البرلمانية سواء لمجلسي الشيوخ والنواب لعام 2025.

كما عمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع وزارة العدل، على تمكين ذوي الإعاقة البصرية ودمجهم في المجتمع بإطلاق خدمة إصدار محررات وزارة العدل بطريقة برايل، من خلال طباعة توكيلات الشهر العقاري بطريقة "برايل" على نحو يتيح لذوي الإعاقة البصرية قراءة التوكيلات الصادرة عنهم والتأكد من تحريرها وفقًا لإرادتهم المعلنة للموثق.

