وفاة الفنان ناصر صقر بعد صراع مع المرض ونقيب الموسيقيين ينعاه

أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عن وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع المرض.

وكتب الفنان مصطفى كامل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “البقاء والدوام لله، توفى إلى رحمة الله الأخ والزميل العزيز ناصر صقر، اللهم أرحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية في تصريحات لفيتو أنه لا توجد معلومة عن موعد الدفن وتشييع الجثمان حتى الآن.

وفاة الفنان ناصر صقر

وعانى الفنان ناصر صقر من السرطان لفترة طويلة، وبرغم تحسن حالته في الآونة الأخيرة إلا أنه لم يشف تمامًا.

وسبق أن أظهر الفنان الفنان حلمي عبد الباقي فيديو للفنان ناصر صقر بتاريخ 9 أبريل 2023، كشف من خلاله إصابة الفنان بالسرطان، حيث كان يطلب المساعدة من نقابة المهن الموسيقية، والنقابة لم تتهاون لحظة عن مساعدته ولكنه توقف بعد فترة عن أخذ العلاج وتدهور حالته الصحية حاليًا.

وخلال الفيديو تحدث الفنان ناصر صقر عن معاناته مع المرض، كما وجه الشكر للنقيب مصطفى كامل، وجميع أعضاء النقابة على مساعدتهم له.

وقال عبد الباقي: “كان بيشكر النقابة كلها وحالته تحسنت، لكن دلوقتي الحالة تدهورت ادخلوا شوفوا الفيديو الجديد على صفحته وشوفوا بيقول إيه.”

