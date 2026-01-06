18 حجم الخط

في إطار استمرار جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد التي تلاحقه، اعترف نتنياهو بأن زوجته سارة التقت مرشحين لمنصب رئيس الموظفين وهيئة مكتبه، إلا أنه نفى أنها أجرت مقابلات معهم.

نتنياهو يعترف للمحكمة بتدخل زوجته سارة في عمله

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أنه خلال جلسة اليوم في محكمة تل أبيب، قالت المدعية العامة يهوديت تيروش إن سارة نتنياهو «دائما ما تتدخل».

من جانبه، قال نتنياهو إن ذلك يحدث “لكنه ليس من المحرمات”.



وبخصوص أن زوجته تجري مقابلات مع المرشحين، قال نتنياهو: لقد التقتهم مرات عدة لاحقا، لكن هذه الشائعة المتداولة بأن زوجتي تجري مقابلات هي محض هراء، فالأمر لا يسير بهذه الطريقة.

أضاف نتنياهو: “هذه ليست مقابلات، وسارة لا تجري مقابلات أو تؤثر منهجيا في التعيينات”، وذلك حسبما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.

لائحة الاتهامات الموجهة لنتنياهو



وأفادت صحيفة معاريف بأنه بحسب لائحة الاتهام في القضية التي يستجوب فيها نتنياهو اليوم، فقد كانت هناك علاقة رشوة بينه وبين رجل الأعمال شاؤول إيلوفيتش، وفي إطار هذه العلاقة، قدم نتنياهو وعائلته، بعلمه، مطالب مختلفة إلى الزوجين إيلوفيتش بشأن تغطيتهما على موقع (واللا)، الذي كان تحت سيطرته، بل قدما مطالب تتعلق بتغطية خصوم نتنياهو السياسيين".

وفي وقت سابق أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلًا واسعًا، حيث أكد ترامب أن الرئيس الإسرائيلي أبلغه بأن العفو قادم في القضايا المتعلقة بنتنياهو، في خطوة اعتبرها محل متابعة دقيقة على المستوى السياسي والدبلوماسي.

المكتب الرئاسي الإسرائيلي ينفي إجراء أي محادثة بشأن العفو

ورد مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج على التصريحات الأمريكية، مشيرًا إلى أنه لم تجر أي محادثة بين هرتسوج وترامب منذ تقديم طلب العفو عن نتنياهو. وأوضح المكتب أن المسألة لا تزال قيد الدراسة وفق الإجراءات القانونية الداخلية، دون أي اتصال مباشر بالرئيس الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.