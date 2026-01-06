الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو يعترف للمحكمة بتدخل زوجته سارة في عمله

نتنياهو وزوجته، فيتو
نتنياهو وزوجته، فيتو
18 حجم الخط

في إطار استمرار جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد التي تلاحقه، اعترف نتنياهو بأن زوجته سارة التقت مرشحين لمنصب رئيس الموظفين وهيئة مكتبه، إلا أنه نفى أنها أجرت مقابلات معهم.

 

نتنياهو يعترف للمحكمة بتدخل زوجته سارة في عمله

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أنه خلال  جلسة اليوم في محكمة تل أبيب، قالت المدعية العامة يهوديت تيروش إن سارة نتنياهو «دائما ما تتدخل».
من جانبه، قال نتنياهو إن ذلك يحدث “لكنه ليس من المحرمات”.
 

وبخصوص أن زوجته تجري مقابلات مع المرشحين، قال نتنياهو: لقد التقتهم مرات عدة لاحقا، لكن هذه الشائعة المتداولة بأن زوجتي تجري مقابلات هي محض هراء، فالأمر لا يسير بهذه الطريقة.
أضاف نتنياهو: “هذه ليست مقابلات، وسارة لا تجري مقابلات أو تؤثر منهجيا في التعيينات”، وذلك حسبما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.

لائحة الاتهامات الموجهة لنتنياهو 


وأفادت صحيفة معاريف بأنه بحسب لائحة الاتهام في القضية التي يستجوب فيها نتنياهو اليوم، فقد كانت هناك علاقة رشوة بينه وبين رجل الأعمال شاؤول إيلوفيتش، وفي إطار هذه العلاقة، قدم نتنياهو وعائلته، بعلمه، مطالب مختلفة إلى الزوجين إيلوفيتش بشأن تغطيتهما على موقع (واللا)، الذي كان تحت سيطرته، بل قدما مطالب تتعلق بتغطية خصوم نتنياهو السياسيين".

وفي وقت سابق أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلًا واسعًا، حيث أكد ترامب أن الرئيس الإسرائيلي أبلغه بأن العفو قادم في القضايا المتعلقة بنتنياهو، في خطوة اعتبرها محل متابعة دقيقة على المستوى السياسي والدبلوماسي.

المكتب الرئاسي الإسرائيلي ينفي إجراء أي محادثة بشأن العفو

ورد مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج على التصريحات الأمريكية، مشيرًا إلى أنه لم تجر أي محادثة بين هرتسوج وترامب منذ تقديم طلب العفو عن نتنياهو. وأوضح المكتب أن المسألة لا تزال قيد الدراسة وفق الإجراءات القانونية الداخلية، دون أي اتصال مباشر بالرئيس الأمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو تل أبيب سارة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

مواد متعلقة

مكتب نتنياهو: الاتفاق مع سوريا على مواصلة الحوار ودفع التعاون الاقتصادي

ترامب يحذر الجمهوريين: انقذوني من العزل بالفوز فى انتخابات التجديد النصفي

خبير بالشأن الإسرائيلي: تل أبيب مصممة على تهجير سكان غزة بمنع المساعدات

تقرير يكشف دور سارة نتنياهو في إقالة رئيس الشاباك الإسرائيلي
ads

الأكثر قراءة

كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو 2-0 في الشوط الأول

كوت ديفوار يتقدم على بوركينا فاسو 2-0 بعد مرور 35 دقيقة

تشكيل مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

بث مباشر، قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح

مبدأ قضائي بعدم قبول دعاوى فروق أسعار الذهب بالقائمة وعدم الاعتداد بفروق تحرير الصرف

توقعات بتراجع مبيعات السيارات الكهربائية عالميا في 2026 لهذه الأسباب

الجزائر تتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بالفوز على الكونغو بهدف قاتل لـ بولبينة

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة الموالد للصالحين ورفع الزينات والأنوار فيها؟ الإفتاء تجيب

أزهري يحسم الجدل حول مشروعية أداء الفروض عن المتوفي (فيديو)

هل تنوّع أماكن المال يعفي من حساب زكاة المال القديمة؟،أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية