مسئول أمريكي: عرضنا إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين إسرائيل وسوريا بالأردن

كشف مسئول أمريكي لموقع أكسيوس أن الولايات المتحدة عرضت على كل من إسرائيل وسوريا إنشاء غرفة عمليات مشتركة على الأراضي الأردنية.

وأوضح المسئول أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الأطراف المعنية لمواجهة التهديدات الإقليمية المشتركة، مع التركيز على منع أي تصعيد عسكري محتمل في المنطقة.

الغرفة المشتركة بين إسرائيل وسوريا: أداة لتنسيق العمليات الإقليمية

وأشار المسئول الأمريكي إلى أن الغرفة المشتركة ستعمل على تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق بين القوات المشاركة، مضيفًا أن هذا الإجراء لا يهدف إلى استهداف أي دولة ثالثة، بل يمثل خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود واشنطن المستمرة لدعم حوار استراتيجي بين إسرائيل والدول العربية المحيطة بها.

أهداف غرفة العمليات السورية الإسرائيلية في الأردن

ولفت المسئول الأمريكي، إلى أن غرفة العمليات السورية الإسرائيلية التي ستنشأ بالأردن تعنى بجنوب سوريا، ستكون أساس مفاوضات نزع سلاح الجنوب السوري، وأساس مفاوضات انسحاب إسرائيل من سوريا.

وأعلنت القناة 15 الإسرائيلية أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لبدء محادثات بين إسرائيل وسوريا في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، من بينها مجالات الطب والطاقة والزراعة.

استئناف المحادثات الإسرائيلية السورية في باريس بوساطة دولية

وفق مصادر إعلامية، جاءت هذه الخطوة بعد اختتام جولة جديدة من المحادثات في العاصمة الفرنسية باريس بين وفود من الجانبين، بوساطة من الولايات المتحدة، حيث وصفت الاجتماعات بأنها إيجابية ومبشرة بتعاون أوسع في المستقبل.

موافقة نتنياهو على طلب ترامب بشأن المحادثات مع سوريا

في وقت سابق، ذكر مسؤول أمريكي ومصدر آخر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف المحادثات مع الحكومة السورية بشأن اتفاق أمني محتمل.

وذكر موقع "إكسيوس": "وافق نتنياهو.على طلب ترامب استئناف المحادثات مع الحكومة السورية بشأن اتفاق أمني محتمل".

ترامب ورغبته في التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه يأمل في التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وسوريا، مشيرًا إلى أنه سيبحث هذا الملف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



