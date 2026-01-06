الثلاثاء 06 يناير 2026
ضبط المتهم بالشروع في قتل شاب بسلاح أبيض في الظاهر

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بالشروع في قتل شاب بسلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهما بـ منطقة الظاهر.

ضبط المتهم بالشروع في قتل شاب بالظاهر

كان تلقى قسم شرطة الظاهر بلاغا من أسرة شاب يفيد أنه أثناء شراء نجلهم بعض مستلزمات المنزل حدثت بينه وبين آخر مشادة كلامية قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإصابته فى الوجة بسلاح أبيض بدائرة القسم.

على الفور انتقل الأمن لمكان الواقعة واستمع رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهم وكشف تفاصيل المشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل

 تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

