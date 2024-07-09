بعد قليل، استئناف اليوتيوبر أكرم سلام على حبسه سنتين لاستعراض القوة وحيازة سلاح ناري
تعقد المحكمة المختصة، بعد قليل، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من اليوتيوبر أكرم سلام على حكم حبسه سنتين لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات بمنطقة المقطم.
وكانت محكمة محكمة جنح المقطم، قد قضت، فى وقت سابق، بمعاقبة اليوتيوبر أكرم سلام بالحبس سنتين لاتهامه باستعراض القوة وحيازة سلاح ناري ومخدرات بمنطقة المقطم.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم، والمتهم فيها اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالتعدي على سيدة بمنطقة المقطم.
سيدة تتهم اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالتعدي عليها
كانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا من سيدة تتهم اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالتعدي عليها وإصابتها بمنطقة المقطم، لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، متخصصة في المأكولات.
وأسند أمر الإحالة للمتهم، أكرم سلام تهمة استعراض القوة في منطقة المقطم.
الجدير بالذكر، أن قضت محكمة جنايات المعادي بالسجن 3 سنوات على اليوتيوبر أكرم سلام في العديد من التهم المنسوبة إليه منها، التهديد والابتزاز لإعلامي شهير، ومخالفة جرائم تقنية المعلومات والسبب والقذف الذي يتضمن طعنا في الأعراض.
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