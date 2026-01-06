الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المنظمة العالمية لصحة الحيوان تعلن تفشي إنفلونزا الطيور شمال الأراضي المحتلة

انفلونزا الطيور،
انفلونزا الطيور، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) يوم الثلاثاء عن تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى H5N1 في مزرعة شمال الأراضي المحتلة.

نفوق 90 ​​طائرًا شمال إسرائيل 

وأُعلن عن تفشي المرض، وهو الأول من نوعه في كيان إسرائيل منذ عام، في قطيع من ألفي بطة في قرية سديه يعقوب، ما أدى إلى نفوق 90 ​​طائرًا، وفقًا لما ذكرته منظمة المنظمة العالمية لصحة الحيوان التي تتخذ من باريس مقرًا لها، نقلًا عن تقرير صادر عن السلطات الإسرائيلية.

و تم إعدام الطيور المتبقية كإجراء احترازي.

زيادة خطر انتقال العدوى إلى البشر

وقد أثار انتشار إنفلونزا الطيور، والتي تسمى عادةً إنفلونزا الطيور، مخاوف بين الحكومات وصناعة الدواجن بعد أن دمرت قطعان الدواجن في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تعطيل الإمدادات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة خطر انتقال العدوى إلى البشر.

53 منظمة دولية تدعو إسرائيل لوقف عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وفى سياق منفصل دعت 53 منظمة دولية غير حكومية في الأراضي الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، دولة الاحتلال لوقف الإجراءات التي تعيق إدخال المساعدات الإنسانية  للقطاع.

والأربعاء الماضي، أعلنت دولة الاحتلال بأن حظر الأنشطة الإنسانية في غزة سيطال 37 منظمة غير حكومية دولية اعتبارًا من الخميس، في وقت حذر الاتحاد الأوروبي من أن هذا الأمر سيحول دون وصول "مساعدات حيوية" إلى سكان القطاع المدمر.

وزعم الناطق باسم وزارة شئون الشتات الإسرائيلية جلعاد زويك لوكالة فرانس برس الأربعاء أن هذه المنظمات غير الحكومية ترفض الامتثال لتقديم أسماء موظفيها الفلسطينيين لأنها "تعلم، كما نعلم، أن بعضها متورط في أعمال إرهابية أو على صلة بحماس"، وذلك وفق تعبيره.

وأضاف "سيتعين عليها استيفاء كل المعايير المحددة بشكل كامل وشفاف. لا مجال للالتفاف والألاعيب".

وصول "مساعدات حيوية" إلى سكان القطاع المدمر

بدوره، حذر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، من أن تهديد إسرائيل بمنع منظمات غير حكومية من العمل في قطاع غزة سيحول دون وصول "مساعدات حيوية" إلى سكان القطاع المدمر.

وبحسب شبكة «العربية»، كتبت المفوضة الأوروبية المعنية بالمساعدة الإنسانية، حجة لحبيب، على "إكس": "كان الاتحاد الأوروبي واضحًا: لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية"، بعدما أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، أنها ستمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاع غزة عام 2026 إذا لم تُسلّم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول، اليوم الأربعاء، نقلا عن "فرانس برس".

وتابعت: لحبيب "قانون المساعدة الإنسانية الدولية لا يترك مجالا للشك: يجب إيصال المساعدات إلى الذين يحتاجون إليها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل انفلونزا الطيور H5N1 شمال الأراضي المحتلة نفوق 90 ​​طائرا شمال إسرائيل المنظمة العالمية لصحة الحيوان

مواد متعلقة

نتنياهو: تداعيات كارثية في حال شن إيران هجوما على إسرائيل

أخطر من الحرب، الرئيس الصومالي يكشف أهداف إسرائيل في إقليم أرض الصومال

بيني جانتس يزعم: إسرائيل مجبرة على الاستعداد لاحتمال توجيه ضربة أخرى إلى إيران قريبا

بـ 3 لغات، إسرائيل تشيد بالهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال مادورو

ادعى الاستقرار مع الاحتلال، ضاحي خلفان يثير الجدل بشأن التطبيع مع إسرائيل، والنشطاء يحذرون

ممداني في أول تعليق على قراراته ضد إسرائيل: لن أتراجع وهذا موقفي من يهود نيويورك

الأكثر قراءة

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

برفقة أسرتها، رانيا يوسف في رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

صندوق النقد: إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر خلال 6 أسابيع

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

المزيد
الجريدة الرسمية