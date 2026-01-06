المنظمة العالمية لصحة الحيوان تعلن تفشي إنفلونزا الطيور شمال الأراضي المحتلة

18 حجم الخط

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) يوم الثلاثاء عن تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى H5N1 في مزرعة شمال الأراضي المحتلة.

نفوق 90 ​​طائرًا شمال إسرائيل

وأُعلن عن تفشي المرض، وهو الأول من نوعه في كيان إسرائيل منذ عام، في قطيع من ألفي بطة في قرية سديه يعقوب، ما أدى إلى نفوق 90 ​​طائرًا، وفقًا لما ذكرته منظمة المنظمة العالمية لصحة الحيوان التي تتخذ من باريس مقرًا لها، نقلًا عن تقرير صادر عن السلطات الإسرائيلية.

و تم إعدام الطيور المتبقية كإجراء احترازي.

زيادة خطر انتقال العدوى إلى البشر

وقد أثار انتشار إنفلونزا الطيور، والتي تسمى عادةً إنفلونزا الطيور، مخاوف بين الحكومات وصناعة الدواجن بعد أن دمرت قطعان الدواجن في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تعطيل الإمدادات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة خطر انتقال العدوى إلى البشر.

53 منظمة دولية تدعو إسرائيل لوقف عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

وفى سياق منفصل دعت 53 منظمة دولية غير حكومية في الأراضي الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، دولة الاحتلال لوقف الإجراءات التي تعيق إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

والأربعاء الماضي، أعلنت دولة الاحتلال بأن حظر الأنشطة الإنسانية في غزة سيطال 37 منظمة غير حكومية دولية اعتبارًا من الخميس، في وقت حذر الاتحاد الأوروبي من أن هذا الأمر سيحول دون وصول "مساعدات حيوية" إلى سكان القطاع المدمر.

وزعم الناطق باسم وزارة شئون الشتات الإسرائيلية جلعاد زويك لوكالة فرانس برس الأربعاء أن هذه المنظمات غير الحكومية ترفض الامتثال لتقديم أسماء موظفيها الفلسطينيين لأنها "تعلم، كما نعلم، أن بعضها متورط في أعمال إرهابية أو على صلة بحماس"، وذلك وفق تعبيره.

وأضاف "سيتعين عليها استيفاء كل المعايير المحددة بشكل كامل وشفاف. لا مجال للالتفاف والألاعيب".

وصول "مساعدات حيوية" إلى سكان القطاع المدمر

بدوره، حذر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، من أن تهديد إسرائيل بمنع منظمات غير حكومية من العمل في قطاع غزة سيحول دون وصول "مساعدات حيوية" إلى سكان القطاع المدمر.

وبحسب شبكة «العربية»، كتبت المفوضة الأوروبية المعنية بالمساعدة الإنسانية، حجة لحبيب، على "إكس": "كان الاتحاد الأوروبي واضحًا: لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية"، بعدما أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، أنها ستمنع المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاع غزة عام 2026 إذا لم تُسلّم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول، اليوم الأربعاء، نقلا عن "فرانس برس".

وتابعت: لحبيب "قانون المساعدة الإنسانية الدولية لا يترك مجالا للشك: يجب إيصال المساعدات إلى الذين يحتاجون إليها".

